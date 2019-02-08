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    Філарет відвідав Академію політичних наук, де зустрівся з Кучмою

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    <p>Патріарху Філарету подарували факсимільне видання Острозької Біблії 1581 року</p> - Філарет відвідав Академію політичних наук, де зустрівся з Кучмою

    Патріарху Філарету подарували факсимільне видання Острозької Біблії 1581 року

    Фото: Facebook Петра Мироненка

    Учасники зустрічі, яка пройшла в Академії політичних наук, обговорили суспільно-політичну ситуацію в Україні

    Святійший Патріарх Філарет 7 лютого провів зустріч з президентом Академії політичних наук Петром Мироненком і віце-президентом Академії політичних наук Ігорем Смешком.

    Про це повідомив у Facebook сам Мироненко.

    Зазначається, що в зустрічі взяв участь президент України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма, який є почесним академіком Академії політичних наук.

    За словами Мироненка, учасники зустрічі обговорили суспільно-політичну ситуацію в Україні, підвели підсумок діяльності Академії політичних наук з часу її утворення у травні 2016 року до сьогодні.

    «За цей час Академія провела шість тематичних Конгресів, із яких два присвячено утворенню Православної церкви України, започатковано випуск науково-популярного журналу «Суспільно-політичні процеси», яких видано 10 номерів, і отримано Сертифікат про внесення журналу до наукометричної міжнародної бази Index Copernicus, розпочато випуск Серії «Бібліотека АПН» та випущено сім книг», - повідомив президент Академії політичних наук.

    Він зазначив, що на зустрічі також було обговорено процес об’єднання Православних церков України та відпрацьовані спільні заходи щодо взаємодії Академії політичних наук і ПЦУ.

    «Леонід Кучма подарував Святійшому Патріарху Філарету факсимільне видання Острозької Біблії 1581 року», - додав Мироненко.

    Нагадаємо, 23 січня Святійший патріарх Філарет відсвяткував 90-річчя.

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