Філарет відвідав Академію політичних наук, де зустрівся з Кучмою



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Патріарху Філарету подарували факсимільне видання Острозької Біблії 1581 року Фото: Facebook Петра Мироненка

Учасники зустрічі, яка пройшла в Академії політичних наук, обговорили суспільно-політичну ситуацію в Україні

Святійший Патріарх Філарет 7 лютого провів зустріч з президентом Академії політичних наук Петром Мироненком і віце-президентом Академії політичних наук Ігорем Смешком.

Про це повідомив у Facebook сам Мироненко.

Зазначається, що в зустрічі взяв участь президент України (1994-2005 рр.) Леонід Кучма, який є почесним академіком Академії політичних наук.

За словами Мироненка, учасники зустрічі обговорили суспільно-політичну ситуацію в Україні, підвели підсумок діяльності Академії політичних наук з часу її утворення у травні 2016 року до сьогодні.

«За цей час Академія провела шість тематичних Конгресів, із яких два присвячено утворенню Православної церкви України, започатковано випуск науково-популярного журналу «Суспільно-політичні процеси», яких видано 10 номерів, і отримано Сертифікат про внесення журналу до наукометричної міжнародної бази Index Copernicus, розпочато випуск Серії «Бібліотека АПН» та випущено сім книг», - повідомив президент Академії політичних наук.

Він зазначив, що на зустрічі також було обговорено процес об’єднання Православних церков України та відпрацьовані спільні заходи щодо взаємодії Академії політичних наук і ПЦУ.

«Леонід Кучма подарував Святійшому Патріарху Філарету факсимільне видання Острозької Біблії 1581 року», - додав Мироненко.

Нагадаємо, 23 січня Святійший патріарх Філарет відсвяткував 90-річчя.