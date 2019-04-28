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    Філарет: закордонні парафії, які не хочуть переходити до Константинополя, ПЦУ вважає «своїми»

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    За словами патріарха Філарета, згідно з томосом, ПЦУ не може змусити закордонні парафії та єпархії приєднатися - Філарет: закордонні парафії, які не хочуть переходити до Константинополя, ПЦУ вважає «своїми»
    За словами патріарха Філарета, згідно з томосом, ПЦУ не може змусити закордонні парафії та єпархії приєднатися

    Згідно томосу, ПЦУ не повинна включати у свій склад парафії і єпархії, які знаходяться за межами України

    Якщо парафії і єпархії за кордоном не бажають увійти до Константинопольського патріархату, як це зазначено в томосі, то Православна церква України не може їх змусити це зробити.

    Про це в інтерв’ю Радіо Свобода зазначив патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.

    Разом з тим він наголосив, що і відмовитися українська церква від цих парафій не може і вважає їх «своїми».

    «Згідно томосу, ПЦУ не повинна включати у свій склад парафії і єпархії, які знаходяться за межами України. Це в томосі написано. Але це залежить не від нас, тобто не від ПЦУ. А це залежить від тих єпархій і тих парафій, які знаходяться за межами України. Якщо вони хочуть бути у складі Константинопольського патріархату, ми заперечити не можемо. Але якщо не хочуть парафії і в Європі, і в Америці, і в Росії, і по всьому світу увійти до складу Константинопольського патріархату, то ми їх заставити не можемо. Але і не можемо їх відкинути. І тому, оскільки вони не хочуть від нас відійти, ми вважаємо їх своїми», – сказав Філарет.

    Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

    6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

    9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (фото).

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