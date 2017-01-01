Філатов вважає, що партія «Укроп» не змогла виправдати довіру людей

На думку Філатова, «партія пішла вниз» після арешту Корбана

Партія «Укроп» не змогла виправдати довіру людей, особливі зміни в ній відбулися після арешту лідера Геннадія Корбана. Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив в ефірі на телеканалі «112 Україна». «Мені дуже боляче говорити про партію «Укроп», тому що я стояв біля її витоків. Чесно скажу, її не задумували



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На думку Філатова, «партія пішла вниз» після арешту Корбана

Партія «Укроп» не змогла виправдати довіру людей, особливі зміни в ній відбулися після арешту лідера Геннадія Корбана.

Про це мер Дніпра Борис Філатов заявив в ефірі на телеканалі «112 Україна».

«Мені дуже боляче говорити про партію «Укроп», тому що я стояв біля її витоків. Чесно скажу, її не задумували як олігархічний проект. У той момент ми були щиро впевнені, що зможемо зібрати навколо себе кращих людей. І в один момент у нас вийшло. Але після того, як в партії стався невеликий переворот, коли Геннадія Корбана затримали і заарештували, партія пішла вниз по похилій», – зазначив Філатов.

«Я буду дуже акуратний в оцінках, бо ми, напевно, десь не виправдали довіру людей», – додав він.

Нагадаємо, народний депутат, член політичної партії «Укроп» Віталій Купрій заявив про існування в Дніпрі схем розкрадання державного і комунального майна, які покриваються мером Дніпра Борисом Філатовим. З інформацією про ці схеми депутат звернувся в правоохоронні органи, зокрема, в Національне антикорупційне бюро.

У відповідь Філатов поставив ультиматум про вихід із партії «Укроп» (в президію політради якої він досі входить), якщо Віталія Купрія не виключать із партії.

Віталій Купрій, коментуючи ультиматум Філатова, заявив, що тільки за 2016 рік він отримав більше ста скарг про порушення прав людей у Дніпрі. Зі свого боку він направив більше 60 звернень до Філатову. У 2017 році ситуація погіршилася. Крім того, за словами депутата, йому стало відомо про корупційні схеми в оточенні мера Дніпра, і «шістдесят першу скаргу» він направив вже в НАБУ.

Нардеп додав, що зараз знаходиться в Генеральній прокуратурі України, і у цього відомства є не менше питань до керівництва Дніпра.