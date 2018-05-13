Фінал «Євробачення-2018»: як голосувати за учасників
- Сьогодні, 00:10
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Українці не можуть проголосувати за учасника від України Меловіна
Прямо зараз після виступів усіх учасників конкурсу українці зможуть віддати свій голос за вподобаного музиканта або гурт.
Згідно з правилами конкурсу, голосувати за представника своєї країни глядачі не можуть, тому SMS, відправлені за представника України Melovin, зараховуватись не будуть. Однак українці зможуть проголосувати за будь-якого іншого учасника Євробачення 2018.
Щоб віддати свій голос за конкурсанта, глядачам необхідно зателефонувати або надіслати SMS-повідомлення з порядковим номером артиста на номер 7766. Кількість дзвінків або SMS з одного номера не можуть перевищувати 20-ти. Вартість SMS - 5 грн з ПДВ. Додатковий збір до ПФ - 7,5%.
Ще один спосіб проголосувати за конкурсанта Євробачення 2018 - зробити це через додаток Eurovision App.
Лінії для голосування будуть відкриті протягом 40 хвилин після виступу останнього учасника фіналу.
Для вашої зручності публікуємо порядкові номери виступів країн-учасниць фіналу Євробачення 2018:
01 - Україна (ми не голосуємо)
02 - Іспанія
03 - Словенія
04 - Литва
05 - Австрія
06 - Естонія
07 - Норвегія
08 - Португалія
09 - Велика Британія
10 - Сербія
11 - Німеччина
12 - Албанія
13 - Франція
14 - Чехія
15 - Данія
16 - Австралія
17 - Фінляндія
18 - Болгарія
19 - Молдова
20 - Швеція
21 - Угорщина
22 - Ізраїль
23 - Нідерланди
24 - Ірландія
25 - Кіпр
26 - Італія.
Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.
В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.
Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)
Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)