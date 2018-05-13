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    Фінал «Євробачення-2018»: як голосувати за учасників

    • Сьогодні, 00:10
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    Українці не можуть проголосувати за учасника від України Меловіна

    Прямо зараз після виступів усіх учасників конкурсу українці зможуть віддати свій голос за вподобаного музиканта або гурт.

    Згідно з правилами конкурсу, голосувати за представника своєї країни глядачі не можуть, тому SMS, відправлені за представника України Melovin, зараховуватись не будуть. Однак українці зможуть проголосувати за будь-якого іншого учасника Євробачення 2018.

    Щоб віддати свій голос за конкурсанта, глядачам необхідно зателефонувати або надіслати SMS-повідомлення з порядковим номером артиста на номер 7766. Кількість дзвінків або SMS з одного номера не можуть перевищувати 20-ти. Вартість SMS - 5 грн з ПДВ. Додатковий збір до ПФ - 7,5%.

    Ще один спосіб проголосувати за конкурсанта Євробачення 2018 - зробити це через додаток Eurovision App.

    Лінії для голосування будуть відкриті протягом 40 хвилин після виступу останнього учасника фіналу.

    Для вашої зручності публікуємо порядкові номери виступів країн-учасниць фіналу Євробачення 2018:

    01 - Україна (ми не голосуємо)

    02 - Іспанія

    03 - Словенія

    04 - Литва

    05 - Австрія

    06 - Естонія

    07 - Норвегія

    08 - Португалія

    09 - Велика Британія

    10 - Сербія

    11 - Німеччина

    12 - Албанія

    13 - Франція

    14 - Чехія

    15 - Данія

    16 - Австралія

    17 - Фінляндія

    18 - Болгарія

    19 - Молдова

    20 - Швеція

    21 - Угорщина

    22 - Ізраїль

    23 - Нідерланди

    24 - Ірландія

    25 - Кіпр

    26 - Італія.

    Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

    В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

    Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео) 

    Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

    Євробачення українці ПДВ Melovin
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