Фінал «Євробачення-2018»: як голосувати за учасників

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Українці не можуть проголосувати за учасника від України Меловіна

Прямо зараз після виступів усіх учасників конкурсу українці зможуть віддати свій голос за вподобаного музиканта або гурт.

Згідно з правилами конкурсу, голосувати за представника своєї країни глядачі не можуть, тому SMS, відправлені за представника України Melovin, зараховуватись не будуть. Однак українці зможуть проголосувати за будь-якого іншого учасника Євробачення 2018.

Щоб віддати свій голос за конкурсанта, глядачам необхідно зателефонувати або надіслати SMS-повідомлення з порядковим номером артиста на номер 7766. Кількість дзвінків або SMS з одного номера не можуть перевищувати 20-ти. Вартість SMS - 5 грн з ПДВ. Додатковий збір до ПФ - 7,5%.

Ще один спосіб проголосувати за конкурсанта Євробачення 2018 - зробити це через додаток Eurovision App.

Лінії для голосування будуть відкриті протягом 40 хвилин після виступу останнього учасника фіналу.

Для вашої зручності публікуємо порядкові номери виступів країн-учасниць фіналу Євробачення 2018:

01 - Україна (ми не голосуємо)

02 - Іспанія

03 - Словенія

04 - Литва

05 - Австрія

06 - Естонія

07 - Норвегія

08 - Португалія

09 - Велика Британія

10 - Сербія

11 - Німеччина

12 - Албанія

13 - Франція

14 - Чехія

15 - Данія

16 - Австралія

17 - Фінляндія

18 - Болгарія

19 - Молдова

20 - Швеція

21 - Угорщина

22 - Ізраїль

23 - Нідерланди

24 - Ірландія

25 - Кіпр

26 - Італія.

Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)