Українець Melovin пройшов до фіналу «Євробачення-2018»

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Під час другого півфіналу виступали представники 18 країн

У Лісабоні за результатами другого півфіналу «Євробачення-2018» визначилися останні фіналісти.

Під час сьогоднішнього шоу виступали представники таких 18 країн: Норвегія, Румунія, Сербія, Сан-Марино, Данія, Росія, Молдова, Нідерланди, Австралія, Грузія, Польща, Мальта, Угорщина, Латвія, Швеція, Чорногорія, Словенія та Україна.

В другому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 18-ти країн: Сербія, Молдова, Угорщина, Україна, Швеція, Австралія, Норвегія, Данія, Словенія і Нідерланди.

Російська співачка Юлія Самойлова, яка в минулому році не була допущена до участі в конкурсі в Києві через візити до окупованого Крим, у фінал конкурсу не пройшла.

Нагадаємо, в першому півфіналі за підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.

Також у фіналі Євробачення виступлять п'ять представників країн-засновників Євробачення (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії і Великобританії, - ред.).

Гранд-фінал Євробачення 2018, в ході якого визначиться переможець, відбудеться в цю суботу, 12 травня.

Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

Усі пісні учасників другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)