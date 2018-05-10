Усі пісні другого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)

Другий півфінал конкурсу європейської пісні відбудеться 10 травня у Лісабоні

У другому півфіналі конкурсу «Євробачення-2018» на сцену вийдуть 18 учасників, у тому числі і представник України Melovin. Виступи відбудуться у такій послідовності: 1. Норвегія - Олександр Рибак, That's How You Write А Song. Рибак, який народився у Білорусі, став переможцем



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Другий півфінал конкурсу європейської пісні відбудеться 10 травня у Лісабоні

У другому півфіналі конкурсу «Євробачення-2018» на сцену вийдуть 18 учасників, у тому числі і представник України Melovin.

Виступи відбудуться у такій послідовності:

1. Норвегія - Олександр Рибак, That's How You Write А Song.

Рибак, який народився у Білорусі, став переможцем «Євробачення-2009», яке проходило у Москві. Тоді він отримав рекордну кількість балів - 387 за пісню Fairytale, проте у 2017 році його рекорд побив Салвадор Собрал з Португалії, який переміг на конкурсі «Євробачення» у Києві.

На сцені конкурсу у Лісабоні співак представляє цікавий номер, в якому грає на музичних інструментах, використовуючи сучасні елементи віртуальної реальності. Пісню для конкурсу він написав сам.

2. Румунія - The Humans, Goodbye

Вперше за всю історію існування Національного Відбору у Румунії фіналістів обрали в результаті п'яти півфіналів, які проходили в п'яти містах. Гурт The Humans сформувався лише нещодавно, у 2017 році. Це була їхня перша спроба підкорити відбір.

Гурт The Humans складається з Аді Тетраде (барабани), Аліна Нягое (бас), Алекса Матей(клавішні), Алекса Чисмару (гітара) та Крістини Карамарку (вокал).

3. Сербія - Саня Іліч і Балканіка, Nova deca

Групу Balkanika в 1998 році заснував Саня Іліч. За мету «Бакланіка» ставить збереження, пожвавлення і модернізацію сербських музичних традицій Середньовіччя.

В їхніх піснях можна почути традиційні балканські інструменти, які гармонійно поєднуються з сучасним музичним оформленням.

Цей фольклорний гурт користується великою популярністю у Сербії.

4. Сан-Марино - Джессіка і Дженіфер Бренінг, Who We Are

Дівчата стали переможницями першого відкритого національного відбору Сан-Марино.

Джессіка не новачок у світі «Євробачення». Вона брала участь в національному відборі Мальти 7 разів, але безуспішно. Удача посміхнулася дівчині лише в цьому році на національному відборі Сан Марино.

Колегою Джесіки по дуету є Дженніфер з Німеччини. Вона працює в музичній індустрії з 2013 року: публікує кавер-версії популярних композиції на Youtube і записує свої власні пісні.

5. Данія - Rasmussen, Higher Ground

Данський актор та співак Йонас Расмуссен вивчав драматургію та музику в Орхуському університеті та працює вчителем у Школі виконавської майстерності Віборга та в Орхуській школі театрального навчання.

Расмуссен є лідером та вокалістом кавер-бенду Hair Metal Heröes. Грав ролі у мюзиклах «Вестсайдська історія», «Оренда», «Знедолені».

6. Росія - Юлія Самойлова, I Will not Break

29-річна російська співачка, яка прикована до інвалідного візка з 13 років через важку хворобу, стала найскандальнішою учасницею «Євробачення» через заборону в'їзду до України, де у Києві у 2017 році відбувся конкурс «Євробачення».

Самойлова відвідувала окупований Російською Федерацією Крим, всупереч законодавства України. Це підтвердили в Росії. Тому СБУ заборонила їй в'їзд на територію України.

Тоді Європейська мовна спілка запропонувала російському телеканалу «Первый канал» транслювати виступ Юлії Самойлової через супутникове телебачення, що технічно є цілком можливим. Однак представники Росії відмовилися від цієї пропозиції.

Завдяки ситуації навколо Самойлової змінилися правила конкурсу. Тепер на «Євробачення» можна відправляти лише тих співаків, яким дозволений в'їзд до країни, яка приймає конкурс.

З цікавих фактів про Юлію: Оксана Самойлова, її кузина, дружина російського репера Джигана.

Представницею Росії на конкурсі у 2018 році вона стала автоматично, адже після втрати можливості виступити на «Євробаченні-2017» їй одразу запропонували участь у наступному конкурсі.

7. Молдова - DoReDos, My Lucky Day

Гурт DoReDos був аснований у 2011 році в місті Рибниця, Придністров'я. У 2017 році вони стали переможцями від Молдови на конкурсі «Нова хвиля», після чого всі три учасники групи отримали звання заслужених артистів Молдови.

У березні 2018 року стали виступати під музичним лейблом Bis Music. Підготовкою їхнього номеру для «Євробачення» займався Філіп Кіркоров - знавець цього конкурсу.

8. Нідерланди - Waylon, Outlaw in 'Em

37-річного співака обрали закритим внутрішнім відбором. Віллем Бейкерк (справжнє ім'я артиста, - ред.) почав кар'єру у 15 років на телешоу Telekids.

У 1997 році він підписав перший контракт із звукозаписною компанією EMI, а у 2001 році відправився до США.

Слава прийшла до нього на шоу Holland's Got Talent у 2008 році.

Вперше Вейлон представляв Нідерланди на «Євробаченні-2014» у складі гурту The Common Linnets.

Після цього він повернувся до сольної кар'єри.

9. Австралія - Джессіка Маубой, We Got Love

Джессіка - представниця корінного населення з індонезійським корінням. Із ранніх років дівчина захоплювалася церковним співом.

У 14 вона перемогла на фестивалі Tamworth Country Music Festival, також посіла перше місце у проекті Australian Idol.

На її рахунку контракт із Sony Music Australia і Universal Music, 5 альбомів і 15 синглів.

10. Грузія - Iriao, Sheni Gulistvis

Представники Грузії - це джазова і етно-народна музична група, заснована у 2013 році.

Iriao вдалося поєднати джаз та етнічні грузинські наспіви.

На міжнародному рівні група вперше з'явилася на фестивалі джазу Борнео у Малайзії у 2014 році.

До складу групи входять Давид Малазонія (клавішні, композитор, аранжувальник), Давид Кавтарадзе (народні інструменти), Бірдзіна Мургулія (вокал), Леван Абшилава (ударні), Шалва Гелехва (бас-гітара), Георгій Абашидзе (вокал), Михайло Джавахішвілі (вокал).

11. Польща - Gromee & Лукас Майер, Light Me Up

Ді-джей Gromee (справжнє ім'я Анджей Громан) отримав велику популярність, граючи у стилі хаус.

Він володіє лейблом Kingztown Music, а в 2016 році підписав контракт з компанією Sony Music.

У 2017 році музикант отримав нагороду Eska Music Awards як кращий DJ / продюсер.

Лукас Мейхер - рок-музикант, співак, гітарист і автор пісень зі Швеції. Він виступає в ролі вокаліста в групі No Sleep For Lucy.

Музиканти вирішили поекспериментувати і обрали дуетну пісню, яка, на їхню думку, добре репрезентує творчість їхніх країн.

12. Мальта - Christabelle, Taboo

Крістабель виступає з трьох років. У підлітковому віці вела шоу Teen Traffic і Teen Trouble.

Проте дівчина обрала музичну кар'єру.

Вона взяла участь у кількох пісенних проектах, серед яких був і мальтійський відбір на Дитяче Євробачення і F.I.D.O.F. у Луїзіані, США.

Вісім разів співачка ставала володаркою премії Bay Music Award, найпрестижнішої музичної нагороди на Мальті.

Співачка тричі брала участь у мальтійському національному відборі на Євробачення: у 2014, 2015 і 2016 роках.

13. Угорщина - AWS, Viszlát nyár

AWS – це угорський гурт з Будакесі, який робить музику у стилях металкор і пост-хардкор.

До його складу входять Бенце Брукер, Даніель Кекеньеш, Ерш Шиклоше, Арон Вереш і Шома Шіслер.

Хлопці випустили три альбоми, три сингли і зняли сім відеокліпів.

Група отримала нагороду MTV Brand у номінації New Winning Band.

14. Латвія - Лаура Різзотто, Funny Girl

Лаура де Карвальйо Різотто народилася у Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

Батько Лаури бразилець, проте сама дівчина має подвійне латвійсько-бразильське громадянство, а її бабуся народилася в Латвії.

Дівчина навчалася у музичному коледжі Берклі в Бостоні, США.

У 2013 році співачка закінчила Каліфорнійський інститут мистецтв зі ступенем в області музичного мистецтва, і продовжила навчання у Колумбійському університеті, отримавши ступінь магістра в галузі музики.

У 2012 році Різотто виступила на розігріві у співачки Демі Ловато на концертах у Бразилії, а потім викладала французьку Дженніфер Лопес.

15. Швеція - Бенджамін Інгроссо, Dance You Off

Він народився у творчій родині: його мати співачка, а батько - танцюрист.

В дитинстві Бенджамін Інгроссо переміг на дитячому конкурсі Lilla Melodifestivalen, а в 2006 році представив Швецію на конкурсі MGP Nordic, де посів 4-е місце.

Виступав у мюзиклах, випустив кілька синглів.

У 2014 році переміг на шоу Let's Dance.

Вперше співак взяв участь у національному відборі Melodifestivalen в 2017 році і вийшов до фіналу, але став лише п'ятим.

16. Чорногорія - Ваня Радовановіч, Inje

Ваня Радованович розпочав співати на сцені у 2004 році, взявши участь у фестивалі в Будві з піснею Dripac, де він завоював приз як найкращий дебютант.

У 2007 році випустив перший альбом, який підірвав Чорногорію.

За останні 10 років музикант випустив кілька синглів, писав пісні для інших артистів, дав величезну кількість концертів і став солістом гурту VIII2.

Пісню для конкурсу він написав сам.

17. Словенія - Леа Сірк, Hvala, ne!

З 2000 року вона бере участь у багатьох музичних конкурсах своєї країни.

Закінчивши школу, вступила до консерваторії в Женеві. Сірк не тільки співає, а й грає на флейті.

Леа виховує двох дочок.

18. Україна - Melovin, Under the Ladder

Костянтин Бочаров - так звучить справжнє ім'я таємничого українця із яскравою лінзою в оці.

З дитинства марив музикою, проте не захопився музичною школою, а став займатися самотужки. Годинами міг підбирати мелодії на піаніно та співати.

Після закінчення школи Костя почав серйозно займатися музикою і вступив до Київського інституту музики ім. Г. М. Глієра на естрадний вокал.

Став переможцем шостого сезону шоу «Х-Фактор».

У фіналі Нацвідбору вирвав перемогу у співачки Tayanna, якій пророкували перемогу.

До слова, букмекери побачили, що Melovin має великі шанси на вихід до фіналу «Євробачення».

Після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.