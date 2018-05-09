Стали відомі перші 10 фіналістів «Євробачення-2018»
- Сьогодні, 00:07
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Сьогодні виступили представники 19 країн
Сьогодні ввечері в португальському Лісабоні пройшов перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення».
Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Трансляція першого півфіналу розпочалася о 22:00 за київським часом.
Сьогодні виступили представники 19 країн: Азербайджану, Ісландії, Албанії, Бельгії, Чехії, Литви, Ізраїлю, Білорусі, Естонії, Болгарії, Македонії, Хорватії, Австрії, Греції, Фінляндії, Вірменії, Швейцарії, Ірландії та Кіпру. У фінал вийдуть 10 учасників.
За підсумками голосування глядачів, до фіналу міжнародного пісенного конкурсу пройшли 10 з 19-ти країн: Австрія, Естонія, Кіпр, Литва, Ізраїль, Чехія, Болгарія, Албанія, Фінляндія і Ірландія.
Українець Алєксєєв, який виступав за Білорусь, не потрапив до фіналу «Євробачення».
Представник від України Melovin виступить у другому півфіналі, який відбудеться 10 травня. Фінальний виступ заплановано на 12 травня.
Букмекери назвали фаворитів першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2018».
Після «Євробачення» Melovin виступить на одній сцені з Джоном Ньюменом.
Усі пісні учасників першого півфіналу «Євробачення-2018» (відео)