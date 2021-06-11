Фіскали проводять масштабні обшуки у «Нафтогазі»

Обшуки проходять у справі на 2,7 млрд гривень

Державна фіскальна служба прийшла з обшуками у приміщення НАК «Нафтогаз». Обшуки проводяться у справі про ухилення посадовців компанії від сплати ПДВ на суму 2,7 млрд гривень. Про це йдеться на сторінці ДФС у Facebook.

Як розповіли журналістам у «Нафтогазі», компанія співпрацює зі слідчими.

«Співпрацюємо зі слідчими органами. Наразі уточнюємо деталі», – сказав директор з інтегрованих комунікацій НАК Максим Білявський.

У ДФС повідомили, що починаючи з жовтня 2015 року по теперішній час, службові особи АТ НАК «Нафтогаз України» не завершили процедуру митного оформлення газу, придбаного у ВАТ «Газпром» (Російська Федерація), внаслідок чого до державного бюджету не надійшло 2,7 млрд грн ПДВ.

Підприємства-виробники теплової енергії фактично споживають газ, що знаходиться у газотранспортній системі України, однак АТ НАК «Нафтогаз України» не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому-передачі, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС, внаслідок чого операції з постачання газу документально не оформлюються.

Разом з тим за період розслідування співробітники Державної фіскальної служби зібрали достатньо доказів, які можуть говорити про факт ухилення від сплати податків. Здобуто докази, що службові особи НАК «Нафтогаз України» не подавали до Енергетичної митниці ДФС повного пакету документів, на підставі якого Митний орган України міг би провести митне очищення природного газу.

При цьому, в ході досудового розслідування буде надано правову оцінку діям як службових осіб АТ НАК «Нафтогаз України» так і Енергетичної митниці ДФС.

Остаточна сума завданих державі збитків буде встановлена у ході судово-економічної експертизи. Слідство триває.



