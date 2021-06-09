Директорка столичного підприємства підозрюється у заволодінні 2,7 млн грн

Директорка незаконно заволоділа коштами, які було відшкодовано підприємству за податок на додану вартість

Київська міська прокуратура спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Києві повідомили про підозру директорці приватного підприємства за фактом незаконного заволодіння коштами підприємства шляхом підробки банківських чеків та їх легалізації, а також заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, директорка одного зі столичних підприємств протягом 2018 року підробляла банківські чеки з метою переведення коштів підприємства із безготівкової форми в готівку та легалізувала їх.

Також встановлено, що підозрювана, використовуючи своє службове становище, незаконно заволоділа бюджетними коштами у сумі 2,7 млн грн, які було відшкодовано підприємству за податок на додану вартість.

Наразі з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків судом розглядається клопотання про aрешт майна підозрюваної.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо також, що Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за фактом умисного ухилення від сплати податків керівницею столичного підприємства. Досудовим розслідуванням встановлено, що директорка під час здійснення господарської діяльності, маючи реальну можливість та фінансові ресурси на підприємстві, умисно подала недостовірні податкові декларації з плати за землю. Таким чином вона ухилилась від сплати земельного податку на 4,9 млн грн.

Раніше співробітники Головного управління ДФС у Києві спільно з Управлінням СБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили злочинну схему виведення в тіньовий обіг понад 20 млн грн щороку.