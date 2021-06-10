Митниця знайшла головного ворога реформи

В усьому винні контрабандисти, – вважає Щуцький

Головною проблемою у проведенні реформи митної служби на сьогодні є медіа-війни, які ведуть проти відомства контрабандисти. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив директор департаменту ризиків Державної митної служби Олександр Щуцький.

«Контрабанда зараз інша, вона вийшла на інший рівень. Вони не відстрілюються, як у 90-х, зараз це переросло в медіа-війни, намагаючись знищити ворога будь-якими шляхами. Тобто, певні структури, пов'язані з контрабандними схемами, яким ми «наступили на горло», намагаються таким чином зробити нас більш поступливими», – вважає Щуцький.

Він також прокоментував затримання співробітника Волинської митниці та вилучення у нього великої суми грошей. Після затримання в ЗМІ з'явилася інформація, що гроші могли призначатися центральному апарату митниці, зокрема, Щуцькому.

«Цілком очевидно, що це маячня і якихось підтверджень цьому немає і бути не може. Але я розумію, чому це підхоплює преса - ніхто не читає позитивні історії, всіх цікавить тільки негатив», – відзначає він.

Щуцький вважає, що таку інформацію поширюють контрабандисти, яким заважає його департамент.

«Митниця продовжить займатися мінімізацією ризиків, зменшенням «ручного» впливу і людського фактора, щоб у майбутньому не потрібні були департаменти ризиків, контрабанди та інші, а система сама автоматично спрацьовувала на нетипові маршрути або операції», – заявив митник.

Але через інформацію у ЗМІ Щуцький вирішив написати листа на керівника митної служби Павла Рябікіна з проханням провести службове розслідування і на час розгляду звільнити його з посади директора департаменту.

«Рябікін моє прохання підтримав і з 9 червня я тимчасово відсторонений», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили масштабні зловживання службовими особами Волинської митниці Державної митної служби України. Під час обшуку у начальника одного з митних постів вилучили 704,3 тис.доларів США.