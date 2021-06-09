Шмигаль відрядив трьох міністрів обирати керівника БЕБ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання уряду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання уряду

Кабмін делегує Любченка, Кубракова і Марченка до конкурсної комісії, яка обиратиме керівництво Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів оголосив про старт процедури відбору керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні ми делегували до конкурсної комісії з обрання директора БЕБ трьох представників Кабінету міністрів. Першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економіки Олексія Любченка, міністра фінансів Сергія Марченка і міністра інфраструктури Олександра Кубракова», – наголосив Шмигаль.

За його словами, це дозволить повноцінно розпочати процедуру відбору керівника Бюро.

«Процес цей буде відбуватися прозоро і відкрито, адже так само нам важливо сформувати довіру до новоутвореного органу», – додав прем'єр.

Отже, до складу комісії від Кабміну увійдуть:

Олексій Любченко – перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України

Сергій Марченко – міністр фінансів

Олександр Кубраков – міністр інфраструктури.

Нагадаємо, що відповідно до закону, до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття даної посади входять:

три людини, визначені Радою національної безпеки і оборони України;

три людини, визначені Кабінетом міністрів;

дві людини, визначені Верховною Радою за поданням комітету Данила Гетманцева;

одну особу, визначене за поданням комітету Дениса Монастирського.

28 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки, яке займатиметься злочинами у сфері економіки.

12 травня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт постанови про створення Бюро економічної безпеки.

Бюро економічної безпеки – єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

Також вже відомо, що Державну фіскальну службу буде ліквідовано у вересні. Адже Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.