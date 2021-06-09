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    Шмигаль відрядив трьох міністрів обирати керівника БЕБ

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    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання уряду&nbsp; - Шмигаль відрядив трьох міністрів обирати керівника БЕБ
    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання уряду 
    Фото: Уніан

    Кабмін делегує Любченка, Кубракова і Марченка до конкурсної комісії, яка обиратиме керівництво Бюро економічної безпеки

    Кабінет міністрів оголосив про старт процедури відбору керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це в своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    «Сьогодні ми делегували до конкурсної комісії з обрання директора БЕБ трьох представників Кабінету міністрів. Першого віце-прем'єр-міністра України – міністра економіки Олексія Любченка, міністра фінансів Сергія Марченка і міністра інфраструктури Олександра Кубракова», – наголосив Шмигаль.

    За його словами, це дозволить повноцінно розпочати процедуру відбору керівника Бюро.

    «Процес цей буде відбуватися прозоро і відкрито, адже так само нам важливо сформувати довіру до новоутвореного органу», – додав прем'єр.

    Отже, до складу комісії від Кабміну увійдуть:

    • Олексій Любченко – перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки України
    • Сергій Марченко – міністр фінансів
    • Олександр Кубраков – міністр інфраструктури.

    Нагадаємо, що відповідно до закону, до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття даної посади входять:

    • три людини, визначені Радою національної безпеки і оборони України;
    • три людини, визначені Кабінетом міністрів;
    • дві людини, визначені Верховною Радою за поданням комітету Данила Гетманцева;
    • одну особу, визначене за поданням комітету Дениса Монастирського.

    28 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки, яке займатиметься злочинами у сфері економіки.

    12 травня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт постанови про створення Бюро економічної безпеки.

    Бюро економічної безпеки – єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

    Також вже відомо, що Державну фіскальну службу буде ліквідовано у вересні. Адже Бюро економічної безпеки запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

    Теги: Кабмін Верховна Рада економіка міністр фіскальна служба Денис Шмигаль Сергій Марченко Олексій Любченко Олександр Кубраков
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    Шмигаль відрядив трьох міністрів обирати керівника БЕБ