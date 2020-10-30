Фонд держмайна похвалився перемогою: здав в оренду 7 квадратних метрів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фонд знайшов орендаря для приміщення в Олександрії на Кіровоградщині

Ціна за 1 кв.м приміщення. на електронному аукціоні зросла з 19 грн до 15800 грн, - Антоненко

Фонд держмайна здав на Кіровоградщині в оренду приміщення площею 7 кв.м. Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Фонду держмайна Леонід Антоненко.

За словами Антоненка, ціна за 1 кв.м приміщення на електронному аукціоні зросла з 19 грн до 15800 грн.

«Тим з нас, хто сумно стежить за новинами з Конституційного суду, ми в Фонді держмайна приготували гарну новину. На цьому драматичному тижні 7 кв.м. в невеликому містечку Олександрія Кіровоградської області спокійно чекали свого орендаря, пошук якого ми вели на електронному аукціоні ПроЗорро. При стартовій ціні в 19 (дев'ятнадцять) гривень на місяць лот пішов в запеклій конкурентній боротьбі за 15,800 грн. на місяць. Навіть не буду уточнювати, у скільки тисяч разів зросла ціна об'єкта», – написав Антоненко.

Як повідомлялося 30 жовтня, Фонд держмайна продав вже п’ятий спиртзавод за 20 мільйонів.