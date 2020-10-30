  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Фонд держмайна похвалився перемогою: здав в оренду 7 квадратних метрів

    • Розсилка
    Фонд знайшов орендаря для приміщення в Олександрії на Кіровоградщині - Фонд держмайна похвалився перемогою: здав в оренду 7 квадратних метрів
    Фонд знайшов орендаря для приміщення в Олександрії на Кіровоградщині

    Ціна за 1 кв.м приміщення. на електронному аукціоні зросла з 19 грн до 15800 грн, - Антоненко

    Фонд держмайна здав на Кіровоградщині в оренду приміщення площею 7 кв.м. Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Фонду держмайна Леонід Антоненко.

    За словами Антоненка, ціна за 1 кв.м приміщення на електронному аукціоні зросла з 19 грн до 15800 грн. 

    .jpg_333

    «Тим з нас, хто сумно стежить за новинами з Конституційного суду, ми в Фонді держмайна приготували гарну новину. На цьому драматичному тижні 7 кв.м. в невеликому містечку Олександрія Кіровоградської області спокійно чекали свого орендаря, пошук якого ми вели на електронному аукціоні ПроЗорро. При стартовій ціні в 19 (дев'ятнадцять) гривень на місяць лот пішов в запеклій конкурентній боротьбі за 15,800 грн. на місяць. Навіть не буду уточнювати, у скільки тисяч разів зросла ціна об'єкта», – написав Антоненко.

    screenshot_3_19

    Як повідомлялося 30 жовтня, Фонд держмайна продав вже п’ятий спиртзавод за 20 мільйонів.

    ціни Кіровоградщина Фонд державного майна Олександрія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies