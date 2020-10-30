Фонд держмайна продав вже п’ятий спиртзавод за 20 мільйонів



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«З молотка» пішов Бершадський спиртзавод (Вінницька область)

Переможець торгів був єдиним учасником аукціону

На Вінниччині приватизували ще одне держпідприємство – Бершадський спиртзавод. В аукціоні перемогло ТОВ «Аква Солар Інвест» із запропонованою ціною 19,8 мільйона гривень.

Про це повідомляє Фонд держмайна.

За даними Prozorro.Продажі ТОВ «Аква Солар Інвест» було єдиним учасником аукціону, пропозиція дорівнювала стартовій ціні.

Офіційно процедура приватизації буде завершеною після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу та проведення повного розрахунку.

Зазначимо, що це вже п’яте підприємство ДП «Укрспирт», що «йде з молотка».

Напередодні Фонд державного майна України продав приватному інвестору за 50 млн грн четвертий об'єкт ДП «Укрспирт» – Лопатинський спиртзавод.

Раніше Фонд державного майна України продав приватному інвестору за 50 мільйонів гривень Артемівський спиртзавод.

Нагадаємо, 15 жовтня в Україні з аукціону продали перше державне підприємство з виробництва спирту – Немирівський спиртзавод.

Завод приватизували за 55,08 млн гривень, хоча стартова ціна становила 49,57 млн гривень. При цьому компанія-переможець була єдиною, що подала заявку на участь в аукціоні.

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».