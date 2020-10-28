В Україні приватизували четвертий державний спиртзавод



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«З молотка» пішов Лопатинський спиртзавод (Львівська область)

За об'єкт приватизації на торгах змагалися чотири компанії

Фонд державного майна України продав приватному інвестору за 50 млн грн четвертий об'єкт ДП «Укрспирт».

Про це 28 жовтня повідомила пресслужба Фонду держмайна.

«За об'єкт приватизації на торгах змагалися чотири компанії, а стартова ціна зросла в 2,7 рази – з 18,7 млн грн до 50 млн грн», – наголошується в повідомленні.

Зазначається, що «з молотка» пішов Лопатинський спиртзавод (Львівська область).

Згідно інформації на сайті ProZorro, покупцем стало зареєстроване в Києві ТОВ «Офіс інвестицій».

Раніше Фонд державного майна України продав приватному інвестору за 50 мільйонів гривень Артемівський спиртзавод.

Нагадаємо, 15 жовтня в Україні з аукціону продали перше державне підприємство з виробництва спирту – Немирівський спиртзавод.

Завод приватизували за 55,08 млн гривень, хоча стартова ціна становила 49,57 млн гривень. При цьому компанія-переможець була єдиною, що подала заявку на участь в аукціоні.

Як відомо, на першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства «Укрспирт».