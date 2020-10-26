Забудовник, який довів Гостиний двір до руйнації, хоче приватизувати пам’ятку



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Будівля Гостиного двору потребує термінової реставрації

КМДА погодила проєкт розпорядження Кабміну щодо передачі Гостиного двору у комунальну власність

Київська міська державна адміністрація погодила проєкт розпорядження Кабінету міністрів України, підготовленого Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, щодо передачі будівлі Гостиного двору у власність територіальної громади Києва. Відповідний лист було направлено до Мінекономіки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Згідно з листом Мінекономіки, відповідні погодження мають надати також Фонд державного майна, Міністерство фінансів та Міністерство юстиції.

Після погодження всіма суб’єктами, а також зважаючи на нагальність вирішення питання щодо збереження пам’ятки, проєкт розпорядження буде передано на розгляд урядового комітету.

21 вересня 2020 року на нараді в Кабміні представники Мінекономрозвитку і Фонду держмайна наголосили на відсутності фактичних підстав, які можуть унеможливити передачу будівлі Гостиного двору до комунальної власності, зокрема, на етапі формування необхідного для розробки відповідного акту уряду пакету документів. Також посадовці висловили пропозицію щодо переподання відповідного розпорядження КМУ на розгляд урядового комітету. Представники Фонду держмайна тоді наголосили, що готові погодити будь-який проєкт розпорядження Кабміну про передачу Гостиного двору до комунальної власності.

При цьому, занепокоєння викликають дії ПАТ «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація», із яким у 2014 році було розірвано договір оренди, що в судовому порядку підтвердив Касаційний господарський суд, зобов’язавши приватну структуру повернути державі будівлю Гостинного двору.

Відтак, стало відомо, що зазначене підприємство за тиждень після наради в Кабінеті міністрів 21 вересня звернулося до прем’єр-міністра України з листом, у якому заявляє про те, що підприємство «відкрите до конструктивного діалогу з владою та громадськістю щодо пристосування частини площ будівлі «Гостиний двір» під розміщення громадських та культурно-мистецьких об’єктів» та про свою «готовність, у разі прийняття урядом рішення про приватизацію будівлі Гостиного двору, взяти участь у процесі приватизації та «заплатити його ринкову вартість до державного бюджету України».

«Будівля Гостиного двору має бути передана до комунальної власності і використовуватись не частково, а виключно під розміщення соціальних і культурних об’єктів. Крапка. Не розумію, як взагалі у цього забудовника вистачає нахабності такі листи надсилати до Кабміну», – наголосив заступник голови КМДА Олександр Харченко.

Він нагадав, що згідно з судовою експертизою, яку замовляв ще Апеляційний суд під час судових тяганин із «Укрреставрацією», умови договору оренди Гостиного двору компанія виконувала неналежним чином. А саме: невиконання компанією робіт, необхідних для збереження будівлі, у сукупності з іншими факторами, призвело до виникнення наявних пошкоджень та руйнувань Гостиного двору.

Зазначений експертний висновок повністю спростовує твердження «Укрреставрації» про сумлінне виконання договірних зобов’язань.

«Прийняття рішення про приватизацію вказаного об’єкта, безумовно, стане однією із причин його імовірної повної руйнації, оскільки перенесе проведення необхідних протиаварійних та реставраційно-відновлювальних робіт на невизначений період», – наголосили в Департаменті охорони культурної спадщини.

Нагадаємо, що Київ вже кілька років домагається передачі Гостиного двору до комунальної власності. Київський міський голова Віталій Кличко неодноразово наголошував на готовності міста прийняти Гостиний двір у власність громади міста, реставрувати пам’ятку та використовувати її під заклади культури, публічні та музейні простори.

Також Київрада неодноразово зверталася до Кабміну із проханням передати на баланс столичної громади цю будівлю із зобов’язанням зберегти за нею функцію культурного закладу і за умови не приватизовувати.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.

У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав «Укрреставрацію» повернути будівлю – пам’ятку архітектури «Гостиний двір» Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

У січні 2019 року Київське відділення Фонду державного майна зареєструвало за собою право власності на Гостиний двір на Контрактовій площі у столиці.

У лютому 2019 року Генпрокуратура відкрила нове кримінальне провадження: хотіла накласти арешт на пам'ятку, проте 5 листопада 2019 року Київський апеляційний суд постановив закрити справу щодо накладання арешту.

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