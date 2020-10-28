Суд зобов’язав Фонд держмайна провести протиаварійні роботи на будівлі Гостиного двору



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Київ уже кілька років наполягає на передачі Гостиного двору до комунальної власності

Суд відмовив Фонду державного майна України в задоволенні позовних вимог до столичної влади

Окружний адміністративний суд Києва відмовив Фонду державного майна України у задоволенні позову до Департаменту охорони культурної спадщини щодо визнання протиправним і скасування припису про проведення термінових протиаварійних робіт на пам’ятці архітектури та містобудування – будівлі Гостиного двору на Контрактовій площі, 4.

Ще у січні поточного року Департамент охорони культурної спадщини направив припис ФДМ України, вимогою якого було укладання охоронного договору і проведення невідкладних протиаварійних робіт на будівлі Гостиного двору, відповідно до законодавства у сфері охорони культурної спадщини.

За невиконання Фондом держмайна вимог припису були застосовані штрафні санкції. Попри це до теперішнього часу він як власник пам’ятки не здійснив жодних заходів із її збереження. Замість виконання вимог законодавства Фонд звернувся до Окружного адміністративного суду Києва та намагався оскаржити припис та постанову про накладання фінансових санкцій. На обґрунтування своїх позовних вимог ФДМ зазначив, що фактично будівля Гостиного двору, яка належить державі в особі Фонду, досі не повернута з оренди і перебуває на балансі підприємства «Укрреставрація». На думку ФДМ, саме «Укрреставрація» повинна нести повну відповідальність за збереження будівлі Гостиного двору.

Проте суд дійшов висновку, що на момент винесення припису відповідальність за належне утримання та збереження будівлі-пам’ятки архітектури із моменту державної реєстрації несе виключно власник – держава в особі Фонду державного майна України.

Додатково судом також було встановлено, що аналогічні за змістом приписи виносились свого часу й на адресу «Укрреставрації» (до визнання судовим рішенням договору оренди розірваним), а також Регіонального відділення ФДМУ по Києву.

«Враховуючи, що уповноваженим органом на укладення охоронного договору на вказану пам’ятку є власник або уповноважений ним орган, зважаючи, що станом на момент прийняття припису позивачем (ФДМ) обов’язку щодо укладення охоронного договору не виконано, науково-проєктна документація щодо проведення невідкладних протиаварійних робіт на погодження Департаменту не надходила, суд прийшов до висновку, що при прийнятті оскаржуваного припису відповідач (Департамент) діяв на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України», – зазначається в рішенні суду.

Окрім цього, ФДМ вказував на те, що Департамент охорони культурної спадщини начебто не додержав процедуру перевірки стану пам’ятки. Своєю чергою, суд вважає, що під час огляду пам’ятки архітектури Департамент виконував повноваження щодо дотримання законодавства про охорону культурної спадщини та вимог щодо захисту, збереження, утримання, використання пам’ятки, здійснював огляд пам’ятки архітектури та перевіряв її належне утримання та використання. Відтак, враховуючи аргументи Департаменту, суд вирішив відмовити Фонду державного майна України в задоволенні позовних вимог.

«Окрема подяка Громадській організації «Андріївсько-Пейзажна ініціатива», яка у своїх поясненнях та в судовому засіданні підтримала позицію Департаменту охорони культурної спадщини, обґрунтовуючи це необхідністю забезпечити збереження пам’ятки та просила суд відмовити в задоволенні позову Фонду держмайна», – наголосив Департамент охорони культурної спадщини.

Ознайомитися з рішенням суду можна за посиланням: https://fex.net/s/btcbrpb.

У Департаменті нагадали, що Київ очікує передачі будівлі Гостиного двору з державної до комунальної власності. КМДА вже погодила проєкт розпорядження Кабінету міністрів України.

«Попри те, що процедура передачі пам’ятки до комунальної власності зрушила з місця, це не скасовує відповідальності нинішнього власника за її утримання в належному стані. Хоча б у частині проведення протиаварійних робіт, аби пам’ятка не була зруйнована на момент її передачі у власність громади Києва для реставрації», – резюмував Департамент охорони культурної спадщини.

Нагадаємо, що Київ уже кілька років наполягає на передачі Гостиного двору до комунальної власності. Київський міський голова Віталій Кличко неодноразово наголошував на готовності міста прийняти Гостиний двір у власність міської громади, щоб після реставрації облаштувати там заклади культури, публічні та музейні простори.

Також Київрада неодноразово зверталася до Кабміну із проханням передати на баланс столичної громади цю будівлю із зобов’язанням зберегти за нею функцію культурного закладу, без приватизації.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.

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