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    Фонд гарантування вкладів ліквідував банк сина Януковича

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    <span>Банк Олександра Януковича визнали неплатоспроможним у 2014 році</span><span><br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span> - Фонд гарантування вкладів ліквідував банк сина Януковича
    Банк Олександра Януковича визнали неплатоспроможним у 2014 році

    Вкладникам Всеукраїнського банку розвитку, який належав Олександру Януковичу, виплатили 35,1 млн грн відшкодування

    Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію Всеукраїнського банку розвитку (ВБР), який належав старшому синові побіжного президента Віктора Януковича Олександру. Про це йдеться на сайті фонду.

    У відомстві наголосили, що завершили виплату гарантованих сум відшкодування вкладів у день подання документів для остаточної ліквідації банку.

    Вкладникам Всеукраїнського банку розвитку виплатили 35,1 млн грн.

    Всеукраїнський банк розвитку працював на ринку України з 2009 року і входив до групи великих банків. За час перебування президента Віктора Януковича при владі активи банку зросли майже в 13 разів, але після його втечі Януковича у ВБР виникли проблеми.

    У зв'язку із застосуванням Радою Євросоюзу санкцій до єдиного акціонера ПАТ «ВБР» - Олександра Януковича, зокрема про заморожування активів, з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку Нацбанк у вересні 2014 року ухвалив рішення про зарахування банку до категорії проблемних.

    ВБР надав кілька планів поліпшення показників діяльності банку. Однак вони не передбачали заходів приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства, сказано в повідомленні.

    21 грудня 2014 року Національний банк закрив ВБР та згодом відправив його на ліквідацію.

    Теги: Віктор Янукович Національний банк банки Олександр Янукович ФГВФЛ
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