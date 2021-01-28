МВФ затримається в Україні

Місія продовжена на 7-10 днів

МІсія Міжнародного валютного фонду продовжила роботу в Україні на 7-10 днів. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами міністра, зараз Україна та МВФ перебувають в активній стадії переговорів.

«Для нас принципово залишатися в програмі МВФ. Ми зараз в активній стадії переговорів, у нас продовжена місія на 7-10 днів. Є сподівання, що за цей час ми фіналізуємо меморандум і чітко зрозуміємо, які на себе можемо взяти зобов'язання, які зможемо виконати», ‒ сказав він.

Марченко додав, що остання зустріч української влади з місією МВФ пройшла 25-26 січня.

«Ми говорили про технічні речі, консолідацію бюджету на 2022 рік. Поки що інших зобов'язань немає, крім тих, які зараз ми на себе взяли або які з'явилися торік, я маю на увазі й рішення Конституційного суду, й рішення по тарифам на газ», ‒ додав міністр.

До слова, Національний банк України (НБУ) оцінює як високі шанси першого перегляду програми Stand-By. Рішення має бути прийнято за підсумками роботи місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні.

Раніше керівник Мінфіну розповів про майбутній формат співпраці України з МВФ.

Як повідомлялося 11 січня, МВФ відновив роботу в Україні.

Напередодні нового року міністр фінансів повідомив, коли Україна очікує два транші від МВФ. «Перший транш на $2,1 млрд ми отримали в червні. Ще мало б надійти два транші по $700 млн цього року. Вони перенесені на наступний рік. Тому початково ідеться про $700 млн, які зможемо отримати після перегляду програми, її погодження на рівні місії і менеджменту МВФ», ─ розповів міністр.

До слова, голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що Україна цього року потребувати рекордних запозичень.