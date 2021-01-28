Нацбанк припинив діяльність ще однієї кредитної спілки

НБУ виключив кредитну спілку «Гудвіл-кредит» з Державного реєстру фінансових установ

Національний банк України виключив кредитну спілку «Гудвіл-кредит» з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 22 січня 2021 року.

Станом на 1 жовтня 2020 року активи кредитної спілки «Гудвіл-кредит» становили близько 1,7 млн грн (0,03% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

У кредитної спілки не має зобов'язань за договорами про залучення внесків (вкладів) на депозитні рахунки.

У грудні 2020 року Національний банк нагадав усім фінкомпаніям-гарантам про необхідність виконання обов’язкових нормативів. Дві третини фінансових компаній-гарантів із 354 ліцензованих не дотримуються вимог нормативів та мають хоча б один невиконаний норматив. Про це свідчать результати поданої фінансової звітності за 9 місяців 2020 року.

Відзначимо, Національний банк України з 1 липня 2020 року прийняв повноваження з регулювання ринків небанківських фінансових послуг. Відповідна норма міститься в законі про «спліт».

Загалом до НБУ подало звітність 224 кредитних спілки із 327. Обсяг наданих кредитів у першому півріччі 2020 року зменшився на 9% порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Водночас обсяг залучених депозитів у цей період збільшився на 12%.