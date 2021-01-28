ДБР оголосило підозру президенту-втікачу Януковичу

Віктор Янукович.був президентом України з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року

Януковича підозрюють у державній зраді за підписання «харківських угод» на користь РФ

Державне бюро розслідувань за погодженням з Офісом генерального прокурора повідомили про підозру колишньому президенту України в державній зраді за підписання «харківських угод» на користь Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«Зокрема, він підозрюється в тому, що діючи за попередньою змовою з вищими посадовими особами Російської Федерації, в порушення вимог Конституції України та закону України «Про міжнародні договори України», на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України надав іноземній державі ‒ Російській Федерації та її представнику ‒ президенту РФ Дмитру Медведєву допомогу в проведенні підривної діяльності проти України», ‒ йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, встановлено, що підозрюваний 21 квітня 2010, перебуваючи в Харкові, штучно створюючи передумови до збільшення чисельності військ РФ і умови їх перебування на суверенній території України, під приводом отримання знижки на газ, підписав від імені України угоду між Україною і Російською Федерацією. Цим документом було продовжено на 25 років термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації.

При цьому угода, а також укладені контракти між АТ «НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», фактично не давали ніякого зниження ціни на газ.

«Перед підписанням документів ціна для України була двічі штучно завищена Російською Федерацією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1000 кубічних метрів для України становила $ 179,5, тоді як на кінець 2010 року - $ 352,33. Крім цього саме зниження визнавалося зобов'язаннями Україною за державним боргом перед РФ, які погашаються», ‒ наголошують у пресслужбі.

За версією слідства, РФ спочатку штучно створювала і накопичувала борг України перед нею за поставку природного газу, а потім в його погашення, зокрема шляхом нібито надання знижки, фактично безоплатно розміщувала ЧФ РФ на території України.

«У результаті підписаних екс-президентом, так званих «харківських угод» був збільшений особовий склад військ і військової техніки Збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення з території України», ‒ йдеться в повідомленні.

Надалі, починаючи з 20 лютого 2014 р військовослужбовці ЧФ РФ у взаємодії з іншими підрозділами ЗС РФ, котрі скоїли вторгнення на територію півострова Крим, здійснили військову окупацію і подальшу анексію півострова Крим, що призвело до тяжких наслідків у вигляді порушення територіальної цілісності України.

В Офісі генпрокурора не називають імені підозрюваного експрезидента України. Разом із тим, президентом України з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року, який підписав «харківські угоди», був Віктор Янукович.

Як повідомлялося, Вищий антикорупційний суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі в заочному арешті експрезидента Віктора Януковича.