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    Фонд Сороса переносить свій офіс з Угорщини до Німеччини

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    <span>Джордж Сорос народився в Будапешті&nbsp;</span>
    Джордж Сорос народився в Будапешті 

    Рішення згорнути роботу в Будапешті ухвалено внаслідок запланованих урядом Угорщини подальших обмежень на діяльність неурядових організацій

    Фонд «Відкрите суспільство» (Open Society), заснований уродженцем Будапешта мільярдером Джорджем Соросом, припинить свою діяльність в Угорщині і перенесе офіс у Берлін. 

    Про це у вівторок повідомляє DW.

    «Рішення згорнути роботу в Будапешті прийняте внаслідок запланованих урядом Угорщини подальших обмежень на діяльність неурядових організацій, відомих як законопроект «Стоп Сорос», - зазначається у заяві «Відкритого суспільства».

    Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який неодноразово виступав з критикою Сороса, планує зробити жорсткішими умови діяльності неурядових організацій в країні в рамках так званого закону «Стоп Сорос». На думку Орбана, не лише відомий фінансист, але і міжнародний капітал загалом прагнуть завдати Угорщині якомога більшої шкоди.

    «Уряд Угорщини применшує і представляє у викривленому світлі нашу роботу та утискає громадянське суспільство заради політичної вигоди, використовуючи нечувані раніше в історії ЄС методи», - заявив президент «Відкритого суспільства» Патрік Гаспар.

    За даними заснованого 1979 року Соросом фонду «Відкрите суспільство», метою його діяльності є захист демократії та прав людини у всьому світі. Цей фонд складається з 39 організацій. З кінця 1980-х Джордж Сорос жертвує гроші на проекти зі суспільного та державного розвитку в Східній Європі за допомогою фонду «Відкритого Суспільства», зокрема 350 мільйонів євро лише в Угорщині.

     

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