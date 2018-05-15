Фонд Сороса переносить свій офіс з Угорщини до Німеччини

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Джордж Сорос народився в Будапешті

Рішення згорнути роботу в Будапешті ухвалено внаслідок запланованих урядом Угорщини подальших обмежень на діяльність неурядових організацій

Фонд «Відкрите суспільство» (Open Society), заснований уродженцем Будапешта мільярдером Джорджем Соросом, припинить свою діяльність в Угорщині і перенесе офіс у Берлін.

Про це у вівторок повідомляє DW.

«Рішення згорнути роботу в Будапешті прийняте внаслідок запланованих урядом Угорщини подальших обмежень на діяльність неурядових організацій, відомих як законопроект «Стоп Сорос», - зазначається у заяві «Відкритого суспільства».

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який неодноразово виступав з критикою Сороса, планує зробити жорсткішими умови діяльності неурядових організацій в країні в рамках так званого закону «Стоп Сорос». На думку Орбана, не лише відомий фінансист, але і міжнародний капітал загалом прагнуть завдати Угорщині якомога більшої шкоди.

«Уряд Угорщини применшує і представляє у викривленому світлі нашу роботу та утискає громадянське суспільство заради політичної вигоди, використовуючи нечувані раніше в історії ЄС методи», - заявив президент «Відкритого суспільства» Патрік Гаспар.

За даними заснованого 1979 року Соросом фонду «Відкрите суспільство», метою його діяльності є захист демократії та прав людини у всьому світі. Цей фонд складається з 39 організацій. З кінця 1980-х Джордж Сорос жертвує гроші на проекти зі суспільного та державного розвитку в Східній Європі за допомогою фонду «Відкритого Суспільства», зокрема 350 мільйонів євро лише в Угорщині.