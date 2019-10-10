«Формула Штайнмаєра» призведе до того, що «в самій Україні буде менше України», - євродепутат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єдиною стороною, яка виграє від формули Штайнмаєра, буде Росія, зазначив євродепутат

Депутати Європейської народної партії в Європарламенті вважають, що формула Штайнмаєра виглядає такою, «що єдиною стороною, що від цього виграє, буде Росія».

Про це заявила депутат від Латвії Сандра Калнієте, що представляє групу Європейської народної партії, на пленарному засіданні Європарламенту в ході обговорення політичної ситуації в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Україна погодилася імплементувати формулу Штайнмаєра з метою вирішення конфлікту на сході України. Але справедливості заради треба запитати: а що дійсно змінилося з 2016 року, коли цю формулу порадили вперше. Відповідь — майже нічого. Я б хотіла вірити, що ці домовленості – крок вперед у напрямку мирного вирішення, але у мене є деякі сумніви», — сказала Калнієте.

За її словами формула Штайнмаєра виглядає такою, «що єдиною стороною, яка від цього виграє, буде Росія».

«Вони проведуть вибори в Донецьку і Луганську, і сепаратисти отримають деяку легітимність. Це те, що потрібно Росії. Ходять чутки, що Росії навіть можуть пообіцяти зупинити українське просування до ЄС і НАТО», — деталізувала політик.

Вона також нагадала присутнім, що в Україні проти цих угод почалися протести.

«Такі протести можуть дестабілізувати суспільство у всій країні, і це знову зробить Росію виграшною стороною. Тому друзі України повинні пильно стежити за розвитком подій в країні, щоб запобігти можливості того, що питання Донбасу і анексії Криму зникне з міжнародного порядку денного», — заявила Калнієте.

Інший представник Європейської народної партії Олександр Йорданов (Болгарія) у своїй промові наголосив, що формула Штайнмайра може привести до того, що «в самій Україні буде менше України».

«Чи не думаєте ви, що формула Штайнмаєра заохочує (президента РФ Володимира — ред) Путіна продовжувати з його планом щодо України. Чи не створює ця формула необхідні умови для того, щоб заблокувати в довгостроковій перспективі будь-яке суверенне рішення інституцій в Києві, чи не призведе ця формула до того, що в самій Україні буде менше України», — сказав Йорданов.

За словами політика, «прийшов час для того, щоб деякі європейські лідери перестали фліртувати з Путіним».

Як відомо, 6 жовтня у містах України пройшли акції протесту проти капітуляції. Акції пройшли в більшості обласних центрів - Запоріжжі, Херсоні, Івано-Франківську, Сумах, Дніпропетровську, Харкові, Чернівцях, Вінниці, Тернополі, Кропивницькому, Львові, Миколаєві, Хмельницькому, Полтаві, Одесі, Чернігові , Житомирі, Черкасах, Луцьку, Ужгороді, а також в інших містах України.

За даними МВС, 6 жовтня у центрі Києва зібралися близько 10 тисяч людей. Вони вимагали у влади не виконувати так звану «формулу Штайнмаєра» та не здавати «національні інтереси».

Як учасники штабу проти капітуляції, так і організатори «Руху опору капітуляції» анонсують ще більш масштабну акцію на Покрову, 14 жовтня. Але про спільну акцію і єдиний координаційний штаб усіх учасників протестів не йдеться.

Нагадаємо, розведення військ у Петрівському і Золотому, яке планувалося 7 жовтня, було відкладено через порушення проросійськими бойовиками режиму припинення вогню у цих точках.