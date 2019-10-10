Пенс схвалив публікацію стенограм своїх розмов із Зеленським



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Майк Пенс Фото: Reuters

Пенс запевнив, що президент Дональд Трамп під час липневої бесіди телефоном не чинив тиску на Зеленського

Віце-президент США Майкл Пенс заявив, що не має нічого проти публікації стенограм його розмов з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Politico.

«Я не заперечую проти цього», — сказав він журналістам під час поїздки в штат Айова.

Він додав, що обговорює таку можливість з юристами Білого дому.

Пенс також в черговий раз заявив, що американський лідер Дональд Трамп в ході бесіди з Зеленським не чинив на нього тиск.

За його словами, сторони були зосереджені на обговоренні збільшення підтримки України і продовження Києвом реформ, покликаних «покінчити з епохою корупції».

Нагадаємо, члени Палати представників США від Демократичної партії зажадали від адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані надати всі документи, які стосуються відносин з Україною.

Розвідувальний комітет Палати представників оприлюднив 26 вересня розсекречену скаргу викривача, яка вказує на спробу глави Білого дому Дональда Трампа задіяти іноземний уряд для втручання у президентські вибори 2020 року в США.

Скарга охоплює 9 сторінок тексту, де йдеться про телефонну розмову президентів України і США від 25 липня. У документі, датованому 12 серпня, зокрема, звертається увага на прохання президента США відкрити розслідування в Україні проти його політичного конкурента на президентських виборах Джо Байдена.