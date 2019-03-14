В БПП нагадали, як Тимошенко «ощасливила» пенсіонерів 10 років тому



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Заступник голови фракції партії «Блок Петра Порошенка» Максим Курячий нагадав, що у 2009 році уряд Тимошенко виступив проти закону про підвищення соціальних стандартів Фото: прес-служба БПП

«Юліє Володимирівно, не беріть в заручники тих, хто потребує підтримки і турботи», – закликав парламентар Максим Курячий

Заступник голови фракції партії «Блок Петра Порошенка» Максим Курячий з трибуни Верховної Ради заявив, що українці шоковані заявами Юлії Тимошенко, яка виступила проти монетизації субсидій та індексації пенсій.

«Люди дуже добре пам’ятають, як у 2009 році прем’єр Тимошенко витратила дуже багато часу, зусиль і грошей на рекламу своїх досягнень у перерахунку пенсій. Реклами було більше, аніж пенсій», – сказав Курячий, якого цитує прес-служба БПП.

Він нагадав, що у листопаді-грудні 2009 року, за кілька місяців до президентських виборів, Тимошенко нібито підняла пенсії. «Юлія Володимирівна нібито ощасливила пенсіонерів, додавши їм від 60 копійок аж до 30 гривень. Тому не Тимошенко коментувати сьогоднішню ініціативу уряду. Зараз відбувається зріст пенсій на сотні і тисячі гривень. Зі своїх власних, політичних і особистих причин Тимошенко намагається заблокувати рішення про виплати соціально вразливим пенсіонерам заради досягнення влади», – підкреслив заступник голови фракції.

Він зауважив, що політична боротьба – це конкуренція, але не за рахунок людських інтересів і прав. «Юліє Володимирівно, не беріть в заручники тих, хто потребує цієї підтримки і турботи», – закликав парламентар.

Курячий також нагадав, що у 2009 році уряд Тимошенко виступив проти закону про підвищення соціальних стандартів. «Саме уряд Тимошенко демонстративно не хотів виконувати рішення про підвищення мінімальної зарплатні тільки тому, що закон запропонував президент», – повідомив політик.

Саме це, на переконання народного депутата, стало причиною того, що Тимошенко програла президентські вибори 2010 року. «І внаслідок цього, владу захопив Янукович», – зауважив Курячий.

«Якщо не лицемірством, то як по іншому назвати нещодавню приязну розмову з олігархом Коломойським тієї, хто у своїй виборчій програмі обіцяє зламати кланово-олігархічну систему?», – наголосив заступник голови фракції.

Курячий переконаний, що в союзі з олігархом можна тільки посилити олігархічну систему. «Ви з олігархом зібралися ламати олігархічну систему? З ним її можна тільки відновити і розвинути», – сказав парламентар.

Курячий також звернувся до пенсіонерів: «Ви отримували і будете отримувати індексацію пенсій та законні виплати. І монетизація субсидій обов’язково відбудеться. Власне, вона вже відбувається, бо монетизацію вимагає ухвалений Верховною Радою закон».

Раніше повідомлялося, що фракція «Блок Петра Порошенка» вимагає публічної інформації про політичні та фінансові домовленості лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко з олігархом Ігорем Коломойським.