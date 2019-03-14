Через постанову уряду Тимошенко було відчужено надзвичайно багато військового майна – голова ТСК



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14 березня пройшло чергове засідання Тимчасової слідчої комісії ВР для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах Фото: прес-служба БПП

Як відомо, Юлія Тимошенко, а також екс-міністр оборони Анатолій Гриценко, яких запрошували на засідання ТСК, на нього не прийшли

Згідно постанови №1135 від 14 жовтня 2009 року уряду Юлії Тимошенко, було відчужено надзвичайно велику кількість військового майна.

Про це на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах та обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 рік повідомив народний депутат фракції партії «Блок Петра Порошенка», голова комісії Іван Вінник.

«Сьогодні ми розглядатимемо постанову уряду Тимошенко №1135 від 14 жовтня 2009 року, зміст якої полягає в наступному: за ремонт військової техніки дозволили розраховуватися з підрядниками військовою технікою. Отже, умовно, за один літак розраховувалися передачею трьох інших літаків. Це умовне порівняння, але факти, які ми отримали у вигляді документів, нарядів Міністерства оборони і оборонних підприємств, саме про це і свідчать», - сказав голова комісії, якого цитує прес-служба БПП.

Він додав, що ці документи доступні, і з ними можна ознайомитися.

«Наприклад, маємо заводські номери літаків Міг-29, які зберігалися на підприємствах, що в подальшому їх ремонтували, ми маємо номера двигунів до цих літаків. Тобто, є документи, які будуть оприлюднені на сайті комітету (Комітет з питань національної безпеки і оборони – ред.) або сайту ВР, для якомога ширшого ознайомлення усіх бажаючих. Також ці документи увійдуть в кінцевий звіт нашої комісії», – зазначив Вінник.

Як відомо, Юлія Тимошенко, а також екс-міністр оборони Анатолій Гриценко, яких запрошували на засідання ТСК, на нього не прийшли.

Нагадаємо, у Національному антикорупційному бюро заявили, що відсторонили від виконання посадових обов’язків двох детективів, які згадані у розслідуванні Bihus.info про розкрадання в «Укроборонпромі».

25 лютого в ефірі програми «Наші гроші» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

Видання Bihus.info заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, зливали справи стосовно Гладковського за хабарі.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а згодом, 4 березня, президент Петро Порошенко звільнив його із займаної посади.

7 березня суд арештував чотирьох екс-службовців «Спецтехноекспорту». Проте наступного дня директор та двоє екс-службовців «Спецтехноекспорту» вийшли під заставу із СІЗО.

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