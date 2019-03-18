У БПП знайшли винних в окупації Криму та частини Донбасу



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Засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України

На засіданні комісії була оприлюднена інформація про масштаби розкрадання української армії до 2014 року

Минулого тижня відбулося два засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України в період до початку війни. Про це, на засіданні Погоджувальної ради голів комітетів та керівників фракцій ВР, повідомив голова фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов.

«Результати засідань нарешті привернули увагу журналістів, до якого жахливого стану були доведені Збройні сили України напередодні російської агресії, і хто привів їх до такого стану», – додав він.

Він також повідомив, що на засіданні ТСК була оприлюднена інформація про масштаби розкрадання української армії до 2014 року.

«Комісія надала результати розслідування схем часів урядів Тимошенко та Януковича, та міністрів оборони Гриценка, Соломатіна, Лєбєдєва. За офіційними документами вдалось встановити, що боєздатну техніку тотально розпродавали за цінами подекуди у 35 разів нижчими за ринкові! Наприклад, стратегічно важливі зенітно-ракетні системи С-300, за часів керування пана Гриценка, просто зняли з бойового чергування та продали Казахстану. Сьогодні вони були б переконливим аргументом у стримуванні російської агресії на Донбасі та у Криму. Через подібні схеми українську армію було пограбовано на сотні мільйонів, навіть, мільярди гривень», – заявив Герасимов.

Нардеп заявив, що ТСК дійшла висновку, що систематичне знищення Збройних Сил до 2014 року, в тому числі, тими, хто нині претендує на посаду Головнокомандувача стало однією з причин, які призвели до анексії Криму та вторгнення регулярних російських військ на схід України.