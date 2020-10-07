Франція відправлятиме до в’язниці лікарів за «свідоцтва про незайманість»



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Перевірка на незайманість серед вірян є частиною деяких релігійних культур, зокрема, мусульман

Згідно з проєктом закону, урядовці пропонують ввести рік тюремного увʼязнення і штраф у розмірі €15 тисяч для медпрацівників, які будуть видавати «свідоцтво про незайманість».

Уряд Франції планує заборонити перевірку на незайманість серед вірян, що є частиною деяких релігійних культур. Про це йдеться в законопроєкті Міністерства внутрішніх справ країни, пише BBC.

Згідно з проєктом закону, урядовці пропонують ввести рік тюремного увʼязнення і штраф у розмірі €15 тисяч (приблизно 501 тисяча грн) для будь-якого медичного працівника, який буде видавати «свідоцтво про незайманість».

Цим законом хочуть «зміцнити французькі світські цінності» і боротися з тим, що президент Франції Емманюель Макрон раніше назвав «ісламістським сепаратизмом».

Французька група з питань абортів ANCIC каже, що зупинка «тестів на незайманість» вимагає «ширшої освітньої роботи».

ООН заявляє, що перевірки на незайманість справді необхідно припинити. У 2018 році організація закликала уряди заборонити подібні випробування, але водночас проводити інформаційні кампанії з просвітницької діяльності громад та «оскаржувати міфи, пов'язані з невинністю».

Також Всесвітня організація охорони здоров’я стверджує, що практика огляду дівочої пліви візуально або пальцями не може довести, чи були у жінки чи дівчини вагінальні статеві стосунки, чи ні. Це також порушує її права людини, зазначає організація.

Як пише BBC, приблизно 30% французьких лікарів говорять, що у них просили такі довідки, і більшість з них відмовлялися їх видавати. Найчастіше такі довідки просять дівчата з Магрибу — мусульманської спільноти в північно-західній Африці.

Торік такі тести були найбільш поширені в Північній Африці та на Близькому Сході, в Індії, Афганістані, Бангладеші та Південній Африці.

Жінки-мусульманки роблять такі тести через те, що зіштовхуються з неприйняттям з боку своїх сімей та місцевої громади, якщо вони займалися сексом до шлюбу. Деяких жінок за це навіть вбили. Багато інших традиційних релігійних груп також вимагають, щоб жінки та дівчата були «чистими» до шлюбу.