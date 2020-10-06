Вчені виявили несподівану корисну властивість коронавірусу



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Дослідники заявили, що коронавірус має ефект знеболювання

Вчені Університету Арізони виявили, що вірус SARS-CoV-2 здатний полегшувати біль. Це пояснює, чому деякі заражені не відчувають серйозних симптомів, але при цьому здатні поширювати патоген.

Про несподівану властивість вірусу, яка може бути корисним для анестезії, повідомляється в статті, опублікованій в журналі Pain.

Дослідники вважають, що ефект знеболювання відбувається через S-білок, який забезпечує проникнення коронавірусу в клітини людини.

Дане з'єднання також пригнічує передачу сигналів, пов'язаних з формуванням больових відчуттів. Це відбувається через те, що S-білок зв'язується не тільки з рецептором АСЕ2, але і з нейропіліном-1, мембранним білком в нейронах.

З нейропіліном-1 також зв'язується фактор росту ендотелію судин А (VEGF-A), який грає важливу роль в розвитку кровоносних судин, а також пов'язаний з такими захворюваннями, як рак і ревматоїдний артрит. В цьому випадку виникає гіперзбудливість нейронів, що призводить до болю. Зв'язування з S-білком призводить до подібного ефекту.

У майбутніх дослідженнях вчені планують вивчити, як можна використовувати нейропілін-1 для знеболювання за допомогою неопіоідних препаратів.