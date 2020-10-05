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    У жовтні Україну накриють кілька потужних магнітних бур

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    Незначні магнітні збурення можливі 11, 20, 21, 25 жовтня - У жовтні Україну накриють кілька потужних магнітних бур
    Незначні магнітні збурення можливі 11, 20, 21, 25 жовтня

    На Сонці розпочався новий 11-річний період активності

    У жовтні на жителів Землі чекає кілька неприємних днів, пов’язаних із підвищеною геомагнітною активністю Сонця. Початок місяця очікується спокійний, однак на другу декаду прогнозуються збурення сонячної погоди різної сили і тривалості. Про це повідомляє Meteoprog.

    Прогноз геомагнітних бур на жовтень 2020 року:

    • Незначні магнітні збурення можливі 11, 20, 21, 25 жовтня.
    • З 22 по 24 жовтня очікується сильна магнітна буря, яка, за прогнозами, досягне G2 (це відповідає помірній геомагнітній бурі) з піком 23 жовтня.

    На Сонці розпочався новий 11-річний цикл активності. А це означає, що найближчими роками нам доведеться пережити низку періодів підвищеної геомагнітної активності світила.

    За прогнозами вчених, пік сонячної активності настане у липні 2025 року. І, хоча нинішній період активного Сонця має бути спокійнішим за попередній, що припав на 2000-і роки, учені все ж попереджають про загрозу екстремальних проявів, які можуть впливати як на самопочуття людей, так і на роботу земних електронних технологій.

    здоров'я земля космос
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