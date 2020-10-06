71-річна британка розкрила таємницю «вічної молодості»



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У 71-річної Сью Бірдшоу ретельно стежить за своїм зовнішнім виглядом Фото: dailymail.co.uk

Щоб залишатися у формі, Бірдшоу їсть лише двічі в день

71-річна мешканка англійського міста Беркхамстед, яка молодо виглядає, розкрила таємницю своєї привабливої зовнішності.

Її слова наводить газета Daily Mail.

У 71-річної Сью Бірдшоу троє дорослих дітей, яким 40, 35 і 32 роки.

Незважаючи на пенсійний вік, в 2018-19 роках вона займала пост мера Беркхамстеда. Жінка планувала і далі продовжувати службу, але зіткнулася з дискримінацією за віком. Під час карантину вона почала працювати волонтером у благодійній організації Age UK.

«Я відмовляюся повністю йти на пенсію», - заявляє вона, вважаючи роботу запорукою «вічної молодості».

Крім того, Бірдшоу ретельно стежить за своїм зовнішнім виглядом. У догляді за волоссям вона використовує натуральні косметичні засоби. Також вона щодня ходить півгодини пішки і 30-60 хвилин займається на велотренажері.

«Ще я люблю відеоуроки з Джо Іксом, - зазначає моложава британка. - Він дає приголомшливе навантаження для літніх людей. Він такий веселий і життєрадісний».

Щоб залишатися у формі, Бірдшоу їсть лише двічі в день. У перший прийом їжі вона вживає бутерброд з авокадо і шматочком курячого м'яса, а на вечерю краще корисний бургер або рибу з овочами. Вона зізналася, що любить мексиканську кухню і іноді балує себе буріто.