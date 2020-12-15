Франція забракувала експрес-тест на Covid-19, який застосовують в Україні

VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 в аптеках України коштує від 220 до 450 грн

Дія і безпека тестів на коронавірус VivaDiag Rapid Test не гарантовані, ─ зазначило Національне агентство лікарських засобі

Франція офіційно рекомендувала не застосовувати експрес-тест на коронавірус VivaDiag Rapid Test через випадки хибних результатів. Про це повідомило Національне агентство лікарських засобів та продукції у сфері охорони здоров’я.

«Нас поінформовано про отримання хибних позитивних результатів у кількох аптеках Франції після застосуванням експрес-тестів VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 (виробник – VivaChek). Проведене розслідування підтвердило, що дія і безпека цих тестів не гарантовані», ─ зазначив національний регулятор.

Національне агентство рекомендує мережам аптек більше не застосовувати цей тест та заблокувати будь-які дії відносно наявних партій.

Експрес-тест VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 застосовується для діагностування антитіл Covid-19. Він також широко пропонується в аптеках України.

За даними спеціалізованих сайтів, вартість тесту від 220 до 450 грн.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 416 людей. Також відомо, що вчора одужали 16 150 пацієнтів, а померли від ускладнень - 233. Загалом від початку епідемії в Україні виявили 909 082 випадки інфікування, з них 522 868 людей одужали та 15 480 - померли від ускладнень.