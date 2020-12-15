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    У світі коронавірус виявили у понад 73,2 млн людей

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    <p>Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до 1,6 млн осіб</p> - У світі коронавірус виявили у понад 73,2 млн людей

    Кількість смертей від коронавірусу у світі зросла до 1,6 млн осіб

    Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 51,4 млн осіб

    У світі станом на 15 грудня коронавірус зафіксували у 73,2 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometers.

    Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали понад 51,4 млн людей.

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    Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у США – близько 200 тисяч. Наступною йде Туреччина, де різко зросла кількість позитивних результатів, зокрема через зміну системи тестування на Covid-19.

    У Бразилії та Росії зареєстрували майже однакову кількість нових хворих. 

    За минулу добу у світі померли 8529 хворих. У США зареєстровано майже втричі більше летальних випадків, ніж в Бразилії.

    Україна опинилась на 16 місці серед країн світу за добовою захворюваністю на коронавірус.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 14 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 416 людей. Також відомо, що вчора одужали 16 150 пацієнтів, а померли від ускладнень - 233. Загалом від початку епідемії в Україні виявили 909 082 випадки інфікування, з них 522 868 людей одужали та 15 480 - померли від ускладнень.

    Теги: США Україна хвороби вірус коронавірус
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