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    Франція збільшить підтримку України «в усіх формах»

    &laquo;Цей вибір війни є жорстоким порушенням міжнародного права. Він матиме негайні та масові наслідки та серйозну ціну&raquo;, &ndash; сказав Ле Дріан - Франція збільшить підтримку України «в усіх формах»
    «Цей вибір війни є жорстоким порушенням міжнародного права. Він матиме негайні та масові наслідки та серйозну ціну», – сказав Ле Дріан

    Франція допоможе, проте зброю не обіцяє

    Франція після кризової урядової зустрічі під головуванням президента Еммануеля Макрона в четвер пообіцяла посилити свою підтримку Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Reuters.

    «Після рішення Росії розпочати війну з Україною, сьогодні вранці президент скликав Раду оборони, щоб підвести підсумки останніх подій», – заявив Єлисейський палац, додавши, що невдовзі президент має виступити з промовою.

    В окремій заяві міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Франція поглиблюватиме свою підтримку Україні «у всіх її формах», не уточнивши додатково, чи може це включати військові засоби.

    «Цей вибір війни є жорстоким порушенням міжнародного права. Він матиме негайні та масові наслідки та серйозну ціну», – сказав Ле Дріан.

    Як повідомлялося, лідери країн Євросоюзу у спільній заяві засудили новий масштабний напад Росії на Україну та вимагають зупинитися.

    Теги: Росія міністр Франція військові напад Україна
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    Франція збільшить підтримку України «в усіх формах»