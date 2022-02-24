Франція збільшить підтримку України «в усіх формах»

«Цей вибір війни є жорстоким порушенням міжнародного права. Він матиме негайні та масові наслідки та серйозну ціну», – сказав Ле Дріан

Франція допоможе, проте зброю не обіцяє

Франція після кризової урядової зустрічі під головуванням президента Еммануеля Макрона в четвер пообіцяла посилити свою підтримку Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, повідомляє Reuters.

«Після рішення Росії розпочати війну з Україною, сьогодні вранці президент скликав Раду оборони, щоб підвести підсумки останніх подій», – заявив Єлисейський палац, додавши, що невдовзі президент має виступити з промовою.

В окремій заяві міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що Франція поглиблюватиме свою підтримку Україні «у всіх її формах», не уточнивши додатково, чи може це включати військові засоби.

«Цей вибір війни є жорстоким порушенням міжнародного права. Він матиме негайні та масові наслідки та серйозну ціну», – сказав Ле Дріан.

Як повідомлялося, лідери країн Євросоюзу у спільній заяві засудили новий масштабний напад Росії на Україну та вимагають зупинитися.