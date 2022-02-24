«Росіяни – зупиніть Путіна!»

«Українці! Записуйте Ваші відеозвернення та надсилайте друзям до Росії»

Як громадянин України записав звернення до росіян

Мовою оригіналу

«Россияне – остановите Путина !»

Прошу всех, у кого есть друзья и близкие в России звонить им и предупреждать, что Украина не будет сдаваться в случае российского вторжения. Что прольются реки крови. И будут тысячи похоронок российских солдат.

Украинцы! Записывайте Ваши видео обращения и отсылайте друзьям в Россию.

Российские блогеры!

Юрий Дудь у тебя 9,5 миллионов подписчиков в YouTube.

Путанное заявление в Instagram сегодня, это все на что ты способен, чтоб остановить агрессию Путина ?

Украинец Иван Гай. У тебя 17, 5 миллионов подписчиков в YouTube.

Имей смелость сейчас обратится к российской молодежи с призывом - «Нет агрессии против Украины!»

Лидеры общественного мнения России – не молчите !

Ваше слово может сейчас остановить гибель тысяч ни в чем не повинных людей.

Текстовая версия моего обращения:

Россияне !

Возможно, остается несколько часов до принятия окончательного решения Президентом России Путиным о вторжении в Украину.

Я имею ввиду, не вторжение на территорию так называемых Луганской и Донецкой народной республик, которые Россия захватила, когда Украина была разобщенной и слабой, а открытое вторжение на нашу Украинскую землю.

Я как гражданин и патриот Украины ответственно заявляю!

У Украины нет и не было планов по силовому возврату оккупированного Крыма и Донбасса.

Все попытки российской пропагандистской машины, придумывать поводы для вторжения в Украину – это чудовищная лож и провокация!

Киев – мать городов русских!

Нашим народам все равно жить дальше рядом вместе!

Мы прекрастно понимаем, что Владимира Путина не остановят эккономичские санкции Запада.

Но, в случае, если российский народ промолчит, и сегодня будет отдан приказ на вторжение в Украину мы ответим достойно !

Мы будем сражаться и стрелять в тех, кто прийдет на нашу землю с мечом!

Погибнут тысячи российских и украинских солдат!

Будут гибнуть ни в чем не повинные украинские женщины, дети и старики!

Матери и жены будут оплакивать российских мужчин погибших вторгшись на чужую землю!

Но Вы, россияне, еще можете остановить приближающуюся трагедию!

Остановите Путина!

Как это сделать ?

Не молчите! От Калининграда до Владивостока!

Звоните родным и близким, говорите им, что Вы против войны с Украиной.

Поверьте, те кто Вас слушают - услышат !

У тех, у кого хватит смелости, пишите об этом в социальных сетях, Записывайте короткие видеоролики и размещайте их в социальных сетях – ВКонтакте, в Однокласниках, в Тик Токе – везде где можете.

Российская интеллигенция, писатели, поэты, композиторы, художники – на молчите!

Потому как, после того, как начнет потоками литься кровь, Ваши голоса уже мало кто услышит

И напоследок я скажу.

Многие из тех россиян старшего возраста, кто меня сегодня услышит, помнят чем стал для СССР – Афганистан. Тысячи россиян погибли, десятки тысяч стали инвалидами в далекой чужой стране.

Афганистан был одной из причин развала Советской империи.

Вторжение в Украину станет концом той России, которую Вы знаете сейчас.

Запомните ! Украина не Россия ! Но Украина и не враг России!

Дайте нам жить спокойно! Живите спокойно сами !

Нам всем нужен МИР !

Остановите Путина !

Джерело: блог Антона Геращенко

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