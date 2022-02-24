«Росіяни – зупиніть Путіна!»
Як громадянин України записав звернення до росіян
Мовою оригіналу
«Россияне – остановите Путина !»
Прошу всех, у кого есть друзья и близкие в России звонить им и предупреждать, что Украина не будет сдаваться в случае российского вторжения. Что прольются реки крови. И будут тысячи похоронок российских солдат.
Украинцы! Записывайте Ваши видео обращения и отсылайте друзьям в Россию.
Российские блогеры!
Юрий Дудь у тебя 9,5 миллионов подписчиков в YouTube.
Путанное заявление в Instagram сегодня, это все на что ты способен, чтоб остановить агрессию Путина ?
Украинец Иван Гай. У тебя 17, 5 миллионов подписчиков в YouTube.
Имей смелость сейчас обратится к российской молодежи с призывом - «Нет агрессии против Украины!»
Лидеры общественного мнения России – не молчите !
Ваше слово может сейчас остановить гибель тысяч ни в чем не повинных людей.
Текстовая версия моего обращения:
Россияне !
Возможно, остается несколько часов до принятия окончательного решения Президентом России Путиным о вторжении в Украину.
Я имею ввиду, не вторжение на территорию так называемых Луганской и Донецкой народной республик, которые Россия захватила, когда Украина была разобщенной и слабой, а открытое вторжение на нашу Украинскую землю.
Я как гражданин и патриот Украины ответственно заявляю!
У Украины нет и не было планов по силовому возврату оккупированного Крыма и Донбасса.
Все попытки российской пропагандистской машины, придумывать поводы для вторжения в Украину – это чудовищная лож и провокация!
Киев – мать городов русских!
Нашим народам все равно жить дальше рядом вместе!
Мы прекрастно понимаем, что Владимира Путина не остановят эккономичские санкции Запада.
Но, в случае, если российский народ промолчит, и сегодня будет отдан приказ на вторжение в Украину мы ответим достойно !
Мы будем сражаться и стрелять в тех, кто прийдет на нашу землю с мечом!
Погибнут тысячи российских и украинских солдат!
Будут гибнуть ни в чем не повинные украинские женщины, дети и старики!
Матери и жены будут оплакивать российских мужчин погибших вторгшись на чужую землю!
Но Вы, россияне, еще можете остановить приближающуюся трагедию!
Остановите Путина!
Как это сделать ?
Не молчите! От Калининграда до Владивостока!
Звоните родным и близким, говорите им, что Вы против войны с Украиной.
Поверьте, те кто Вас слушают - услышат !
У тех, у кого хватит смелости, пишите об этом в социальных сетях, Записывайте короткие видеоролики и размещайте их в социальных сетях – ВКонтакте, в Однокласниках, в Тик Токе – везде где можете.
Российская интеллигенция, писатели, поэты, композиторы, художники – на молчите!
Потому как, после того, как начнет потоками литься кровь, Ваши голоса уже мало кто услышит
И напоследок я скажу.
Многие из тех россиян старшего возраста, кто меня сегодня услышит, помнят чем стал для СССР – Афганистан. Тысячи россиян погибли, десятки тысяч стали инвалидами в далекой чужой стране.
Афганистан был одной из причин развала Советской империи.
Вторжение в Украину станет концом той России, которую Вы знаете сейчас.
Запомните ! Украина не Россия ! Но Украина и не враг России!
Дайте нам жить спокойно! Живите спокойно сами !
Нам всем нужен МИР !
Остановите Путина !
Джерело: блог Антона Геращенко