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    «Росіяни – зупиніть Путіна!»

    • Антон Геращенко

      Заступник очільника МВС 

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    &laquo;Українці! Записуйте Ваші відеозвернення та надсилайте друзям до Росії&raquo; - «Росіяни – зупиніть Путіна!»
    «Українці! Записуйте Ваші відеозвернення та надсилайте друзям до Росії»

    Як громадянин України записав звернення до росіян

    Мовою оригіналу

    «Россияне – остановите Путина !»

    Прошу всех, у кого есть друзья и близкие в России звонить им и предупреждать, что Украина не будет сдаваться в случае российского вторжения. Что прольются реки крови. И будут тысячи похоронок российских солдат.

    Украинцы! Записывайте Ваши видео обращения и отсылайте друзьям в Россию.

    Российские блогеры!

    Юрий Дудь у тебя 9,5 миллионов подписчиков в YouTube.

    Путанное заявление в Instagram сегодня, это все на что ты способен, чтоб остановить агрессию Путина ?

    Украинец Иван Гай. У тебя 17, 5 миллионов подписчиков в YouTube.

    Имей смелость сейчас обратится к российской молодежи с призывом - «Нет агрессии против Украины!»

    Лидеры общественного мнения России – не молчите !

    Ваше слово может сейчас остановить гибель тысяч ни в чем не повинных людей.

    Текстовая версия моего обращения:

    Россияне !

    Возможно, остается несколько часов до принятия окончательного решения Президентом России Путиным о вторжении в Украину.

    Я имею ввиду, не вторжение на территорию так называемых Луганской и Донецкой народной республик, которые Россия захватила, когда Украина была разобщенной и слабой, а открытое вторжение на нашу Украинскую землю.

    Я как гражданин и патриот Украины ответственно заявляю!

    У Украины нет и не было планов по силовому возврату оккупированного Крыма и Донбасса.

    Все попытки российской пропагандистской машины, придумывать поводы для вторжения в Украину – это чудовищная лож и провокация!

    Киев – мать городов русских!

    Нашим народам все равно жить дальше рядом вместе!

    Мы прекрастно понимаем, что Владимира Путина не остановят эккономичские санкции Запада.

    Но, в случае, если российский народ промолчит, и сегодня будет отдан приказ на вторжение в Украину мы ответим достойно !

    Мы будем сражаться и стрелять в тех, кто прийдет на нашу землю с мечом!

    Погибнут тысячи российских и украинских солдат!

    Будут гибнуть ни в чем не повинные украинские женщины, дети и старики!

    Матери и жены будут оплакивать российских мужчин погибших вторгшись на чужую землю!

    Но Вы, россияне, еще можете остановить приближающуюся трагедию!

    Остановите Путина!

    Как это сделать ?

    Не молчите! От Калининграда до Владивостока!

    Звоните родным и близким, говорите им, что Вы против войны с Украиной.

    Поверьте, те кто Вас слушают - услышат !

    У тех, у кого хватит смелости, пишите об этом в социальных сетях, Записывайте короткие видеоролики и размещайте их в социальных сетях – ВКонтакте, в Однокласниках, в Тик Токе – везде где можете.

    Российская интеллигенция, писатели, поэты, композиторы, художники – на молчите!

    Потому как, после того, как начнет потоками литься кровь, Ваши голоса уже мало кто услышит

    И напоследок я скажу.

    Многие из тех россиян старшего возраста, кто меня сегодня услышит, помнят чем стал для СССР – Афганистан. Тысячи россиян погибли, десятки тысяч стали инвалидами в далекой чужой стране.

    Афганистан был одной из причин развала Советской империи.

    Вторжение в Украину станет концом той России, которую Вы знаете сейчас.

    Запомните ! Украина не Россия ! Но Украина и не враг России!

    Дайте нам жить спокойно! Живите спокойно сами !

    Нам всем нужен МИР !

    Остановите Путина !

    Читайте також: Мета ворога – паніка і хаос. Що робити українцям

    Джерело: блог Антона Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Україна окупація
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