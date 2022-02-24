Країни НАТО приводять у дію плани з оборони. В Україні свої сили розгортати не збираються

Альянс заявив, що вирішив розгорнути додаткові оборонні сухопутні та повітряні сили у східній частині

НАТО не має наміру розгорнути сили альянсу в Україні

Постпреди НАТО домовилися задіяти оборонний план, який передбачає розміщення сил реагування у країнах альянсу на період кризи. Про це заявив генсек Єнс Столтенберг.

Ці заходи спрямовані на захист союзників. Столтенберг наголосив, що НАТО не має наміру розгорнути сили альянсу в Україні.

Сьогодні альянс заявив, що вирішив розгорнути додаткові оборонні сухопутні та повітряні сили у східній частині. Країни, які входять до об'єднання, сьогодні проведуть зустріч, «щоб обговорити наслідки агресивних дій Росії».

Генсек альянсу Єнс Столтенберг зазначив, що своїми діями Росія порушила норми міжнародного права. На її кроках НАТО бачить серйозну загрозу євроатлантичній безпеці.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Британії скликав екстрений саміт НАТО. Борис Джонсон заявив, що «приголомшений жахливими подіями в Україні». Він додав, що поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки. Британський прем'єр додав, що Велика Британія та союзники дадуть рішучу відповідь.

Також відомо, що Польща та країни Балтії розпочинають консультації щодо статті НАТО про «загрозу безпеці союзника».

Крім того,Європейські акції обвалились після нападу Путіна на Україну.

Відома перша реакція світу на вторгення в Україну: «Світ не забуде Росії цієї ганьби».

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним військової операції в Україні, розпочався масований обстріл об’єктів військової інфраструктури у різних містах.

Вже відомо, що Росія вторглася в Україну з території Білорусі. Прикордонники повідомляють, що російські війська атакували Україну у п'ятьох областях і з окупованого Криму.

Станом на 12 годину від рук окупанта загинуло понад 40 військових ЗСУ.

Додамо, що Україна готується оголосити загальну мобілізацію.

Також на цю годину відомо, що військові на Луганщині збили сьомий літак росіян.