Країні потрібні єдність і рішучі дії – Порошенко звернувся до народу України (відео)

П'ятий президент закликав українців до національного спротиву

П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності», Петро Порошенко разом зі своєю командою звернувся до українського народу у день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомляє пресслужба політсили.

«Дорогі українці, брати і сестри! В ці нелегкі часи звертаємося до вас із закликом. Країні потрібні єдність і рішучі дії! Бо час слів минув. Ворог на нашій землі. Ми маємо захищати і захистити Україну! Ми зараз створюємо воєнний штаб із досвідчених військових із метою розбудови системи оборони Києва. Вистоїть Київ – вистоїть Україна! Я закликаю чоловіків прибути до пунктів територіальної оборони своїх міст. Територіальна оборона має бути негайно забезпечена зброєю, засобами комунікації, дронами, пальним, запасами речового, харчового і медичного забезпечення, протитанковими засобами.

Всі мають поступити в розпорядження воєнного керівництва і виконувати накази командування.

Дисципліна і порядок – важливі умови для ефективної боротьби.

Сьогодні в кожного українця лише один прапор – наш національний синьо-жовтий.

Хто не в строю, має бути надійним тилом для нашої армії. Зберігати спокій. Не панікувати. Не поширювати російські фейки. Не падати раніше, ніж почнуть стріляти. Допомагати тому, хто не може про себе подбати. Підтримувати волонтерів і головне підтримувати Збройні Сили України – гарант нашого суверенітету.

Ми, українці, одна родина. Ми боремося. Допомагаймо один одному. Організовуємося в громадські варти, щоб патрулювати свої вулиці і давати відповідь мародерам і диверсантам.

І кожен дім має стати для нас фортецею, а для них – пеклом. Діємо злагоджено і спільно.

Прошу: документуйте кожен снаряд, кожен осколок, що впав на нашій території. Бо потім це ляже в основу доказової бази звинувачень Путіна, Російської Федерації як країни-агресора в злочинах проти людяності з боку Путіна. Ми закликаємо західних союзників до нищівних санкцій проти держави-агресора і безпосередньо нарешті проти Путіна.

Надати Україні максимальну кількість зброї, запровадити програми «Ленд-лізу», щоб зробити максимальною ціну вторгнення для кожного загарбника, для кожного російського солдата, який переступив кордон нашої держави.

Світ сьогодні втратив останні ілюзії – ті, хто їх мав. І це – війна не тільки проти України. Це – війна проти об’єднаної Європи. Війна проти всього цивілізованого світу. Але ми з вами на передовій.

І цей день повномасштабного вторгнення Росії в Україну має стати Днем національного спротиву.

Це єдиний шанс вберегти Україну – найкращу країну в світі. Слава Україні!», – заявив Порошенко.

Автор: Євросолідарність

В Київській області російські війська пішли на прорив державного кордону. Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску «Вільча». Прикордонниками разом з українськими військовими прийнято бій.

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби «Млачівка» Житомирського загону здійснено обстріли з градів.

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