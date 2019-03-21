ФРН планує зменшити витрати на оборону до 2023 року



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Остаточні показники витрат на оборону в 2020 році і плани до 2023 року будуть узгоджені урядом Німеччини влітку

Берлін обіцяв НАТО витрати на оборону до 2024 року не менше 1,5% ВВП

Уряд ФРН представив плани щодо витрат на оборону до 2023 року. Так, в 2020 році передбачається збільшення витрат в абсолютних показниках на 2 млрд. євро до 45 млрд. євро або 1,37% ВВП. В той же час до 2023 року витрати на збройні сили зменшяться до 1,25% ВВП.

Відповідні розрахунки надав міністр фінансів ФРН Олаф Шольц, який представляє Соціал-демократичну партію. На плани зменшити витрати на оборону вплинули очікування сповільнення світової економіки і бажання офіційного Берліну не збільшувати боргове навантаження на економіку. Про це пише ресурс Defense News.

Такі плани вже розкритикувало об’єднання німецьких промисловців BDSV. На їх думку, плани фактичного зменшення витрат на оборону буде ударом не лише по боєздатності збройних сил ФРН, але і по самому іміджу країни за кордоном. Офіційний Берлін і раніше повідомив НАТО, що не зможе в 2024 році вийти на витрати на оборону в об’ємі 2% ВВП, як це було погоджено на Уельському саміті 2014 року. Заміть цього німецький уряд обіцяв наростити воєнні витрати до рівня 1,5% ВВП.

На фоні останніх заяв Олафа Шольца в уряді нагадали, що відповідні пропозиції лише початок процесу формування і схвалення бюджету. Остаточні показники витрат на оборону в 2020 році і плани до 2023 року будуть узгоджені урядом влітку і передані на обговорення та затвердження парламенту восени цього року.

Раніше очільниця уряду ФРН Ангела Меркель заявила, що вона не буде накладати вето на попередні розрахунки міністра фінансів.