Фронтова історія кохання. Українські воїни зіграли весілля та знову збираються на Донбас (фото)

Військові після маленької перерви знову відправляються в зону проведення ООС

Воїни познайомилися на фронті на Донбасі, де обидва захищають країну від окупантів

Українські військові Петро Мась та Анастасія Коноваленко узаконили свої романтичні стосунки за допомогою послуги «Шлюб за добу». Про це повідомили на сторінці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції в Facebook.

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади влаштували церемонію одруження в незвичайному й мальовничому місці – тінах знаменитого Луцького замку.

Воїни познайомилися на фронті на Донбасі, де обидва захищають країну від окупантів.

«Не шуміли грайливо море, не обіймало ніжно сонце, не чути було музики… Там зовсім інші відчуття й переживання. Зона ООС! Побачивши вперше Настю, тендітну, красиву, Петро з подивом і співчуттям запитав: «А ти що тут робиш?», – йдеться в публікації.

Зазначається, що Петро та Анастасія полюбили один одного з першого погляду.

«Ця війна змінила багатьох людей, їхні думки, погляди… Але життя й любов перемагають завжди», – пишуть у Мін’юсті.

Весілля зіграли 17 квітня, а зареєстрували народження нової сім’ї співробітники міськвідділу Державної реєстрації актів цивільного стану в межах експрес-послуги одруження.

Військові після маленької перерви знову відправляються в зону проведення ООС, де приєднаються до інших бійців рідної 14-ї Володимиро-Волинської бригади.