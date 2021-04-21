В окупованому Сніжному загинула дворічна дівчинка. ОБСЄ з'ясувала обставини

Дитину прооперували в лікарні Донецька, але 20 лютого дівчинка померла

Організація з безпеки і співробітництва в Європі з'ясувала, що в окупованому Сніжному від вибуху гранати загинула дитина. Гранату активував батько дворічної дівчинки. Про це йдеться у щоденному звіті місії ОБСЄ.

Місія ОБСЄ уточнювала повідомлення про загибель дитини в окупованому Сніжному. В результаті вибуху ручної гранати загинула дворічна дівчинка. Трагедія сталася ще 8 лютого.

«16 квітня персонал моргу в непідконтрольному уряду Донецьку повідомив, що дівчинка померла 20 лютого після того, як 8 лютого її госпіталізували в лікарню Донецька з ранами голови, які відповідали наслідкам вибуху», – йдеться в повідомленні ОБСЄ.

9 квітня мама дівчинки розповіла спостерігачам, що, коли вона прокинулася увечері 8 лютого і збиралася увійти в кімнату, де спали її дві дочки, жінка почула вибух.

«За словами жінки, її чоловік активував ручну гранату, яка вибухнула в приміщенні», – розповідають в ОБСЄ.

Також відомо, що дитину прооперували в лікарні Донецька, але 20 лютого дівчинка померла.

СММ ОБСЄ також зафіксувала на тимчасово окупованій Росією території Луганщини 22 реактивні системи залпового вогню «БМ-21 «Град», а також 18 гаубиць, розміщених з порушенням ліній відведення.

Нагадаємо, через нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною група Європейської народної партії вимагає провести дебати на пленарному засіданні в Європейському парламенті наступного тижня.