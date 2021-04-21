У Путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі

Пушков назвав звернення Зеленського «слабким»

У Росії відповіли на відеозвернення президента України Володимира Зеленського до російського президента Володимира Путіна. Про це 20 квітня у своєму телеграм-каналі повідомив російський сенатор Олексій Пушков.

На думку Пушкова, Зеленський нібито грає порожніми словами.

Політик вважає, що Україна повинна припинити нібито «обстрілювати й економічно блокувати Донбас, а поки цього не відбувається, мова Зеленського не має сенсу. Він назвав звернення «слабким» і згадав про нібито план Києва «зачистити ДНР і ЛНР».

Із його відповіді можна зробити висновок, що Росія не готова брати на себе відповідальність за те, що коїть на Донбасі. Його текст – пропаганда ненависті до України.

Журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов у своєму телеграм-каналі також прокоментував пропозицію Зеленського Путіну зустрітися на Донбасі.

За його словами, в «реальній політиці» головне не місце зустрічі, а його причина. З Зеленським, який нібито не виконав жодної домовленості й останніх переговорів «Нормандії», ніхто не буде зустрічатися.

Він вважає, що дане звернення це просто «благання про поблажливість».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців через загострення ситуації на Донбасі. При цьому очільник держави розповів, що зараз слід робити українцям. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Очільник держави також запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися. Каже, що готовий це зробити «в будь-якій точці українського Донбасу».

Також Зеленський заявив, що Україна готова до війни з РФ, хоча й не почне її першою. Він наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. В цьому її підтримують міжнародні партнери.

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