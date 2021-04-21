Війна на Донбасі: ворог дев'ять разів порушував тишу

Неподалік селища Південне бойовики відкривали вогонь із заборонених мінометів 120-го калібру

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Протягом минулої доби, 20 квітня, було зафіксовано дев’ять порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Зокрема, неподалік селища Південне противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру.

У передмісті Старогнатівки ворог здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу населених пунктів Золоте-4 та Водяне, що на Донеччині, російські окупанти вели вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 21 квітня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, поблизу населених пунктів Піски та Південне ворог відкривав вогонь із Мінометів 120-го калібру.

Поблизу селища Первомайське противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед українських захисників за поточну добу немає.

У штабі додали, що українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню.