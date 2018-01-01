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    Російські окупанти проводять військові навчання в Криму

    Країна-агресор проводить навчання армійського корпусу Чорноморського флоту
    В окупованому Криму російські військові проводять військові навчання армійського корпусу Чорноморського флоту. Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ. [READ_MORE] «В Севастопольській бухті загін з протидії диверсійних сил і засобів (ПДСС) Кримської військово-морської бази (ВМБ) провів планове навчання з залученням швидкохідних
    • Сьогодні, 18:35
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    <p>Військові навчання росіян в окупованому Криму</p> <p></p>
    Фото: function.mil.ru

    Військові навчання росіян в окупованому Криму

    Країна-агресор проводить навчання армійського корпусу Чорноморського флоту

    В окупованому Криму російські військові проводять військові навчання армійського корпусу Чорноморського флоту. Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

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    «В Севастопольській бухті загін з протидії диверсійних сил і засобів (ПДСС) Кримської військово-морської бази (ВМБ) провів планове навчання з залученням швидкохідних катерів «Раптор» і «Грачонок», в ході якого відпрацьовані питання по виявленню та затриманню підводних диверсантів, а також дії щодо забезпечення захисту цивільних суден на місцях стоянки», - йдеться в повідомленні.

    Наголошується, що російські військові проводять розрахунки гаубичної артилерії, бойових машин систем залпового вогню і мінометні підрозділи відпрацюють дії щодо приведення артилерійських установок до бою, підготовки до стрільби, здають нормативи з інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій.

    За інформацією відомства, навчання проводяться, як в денний так і в нічний час доби.

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