Російські окупанти проводять військові навчання в Криму
- Сьогодні, 18:35
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Військові навчання росіян в окупованому Криму
Країна-агресор проводить навчання армійського корпусу Чорноморського флоту
В окупованому Криму російські військові проводять військові навчання армійського корпусу Чорноморського флоту. Про це йдеться в повідомленні Міноборони РФ.
«В Севастопольській бухті загін з протидії диверсійних сил і засобів (ПДСС) Кримської військово-морської бази (ВМБ) провів планове навчання з залученням швидкохідних катерів «Раптор» і «Грачонок», в ході якого відпрацьовані питання по виявленню та затриманню підводних диверсантів, а також дії щодо забезпечення захисту цивільних суден на місцях стоянки», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що російські військові проводять розрахунки гаубичної артилерії, бойових машин систем залпового вогню і мінометні підрозділи відпрацюють дії щодо приведення артилерійських установок до бою, підготовки до стрільби, здають нормативи з інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій.
За інформацією відомства, навчання проводяться, як в денний так і в нічний час доби.