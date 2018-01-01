Нова резолюція дозволить українцям судитись з Росією щодо порушення прав людини, - віце-президент ПАРЄ

У документі зазначається переслідування окупантам людей з Донецької, Луганської області та автономної республіки Крим - розповів Ар'єв

За новою резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи кожен українець, що постраждав внаслідок російської агресії, може подати до Європейського суду з прав людини. [READ_MORE] Про це заявив представник України та віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв. Попри намагання російського лобі повернути агресора до ПАРЄ українська делегація продовжує



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Віце-президент ПАРЄ, представник української делегації Володимир Ар’єв

У документі зазначається переслідування окупантам людей з Донецької, Луганської області та автономної республіки Крим - розповів Ар'єв

За новою резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи кожен українець, що постраждав внаслідок російської агресії, може подати до Європейського суду з прав людини.

Про це заявив представник України та віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв.

Попри намагання російського лобі повернути агресора до ПАРЄ українська делегація продовжує нагадувати про дії РФ на Донбасі. У новій резолюції ПАРЄ визначає події на сході України як війну та вказує на Росію у справі депортації мешканців Криму. Це дає підстави для будь-якого українця, який постраждав від дій окупантів, позиватися проти Росії у Європейському суді з прав людини.

«Найголовніше, я вважаю, що у документі зазначається переслідування окупантам людей з Донецької, Луганської області та автономної республіки Крим», - розповів Ар'єв.

Тим часом вчора на засіданні ad hoc комітету не обговорювали зміни до регламенту, за якими Росія могла б повернутись у ПАРЄ. Тим не менш, за словами віце-президента, усі євродепутати відчували присутність РФ.

«Росія не сподівається на бліц-кріг. Обговорювалось, що це не буле швидкою справою. Очевидно, що вони хочуть повернутись до виборів президента. Фактично, це буде подарунком новообраному президенту», - додав представник України у ПАРЄ.

Ар'єв зазначив, що до російських виборів це не станеться, адже обговорення ролі Росії відбуватимуться ще у березні та квітні.

23 січня Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про гуманітарні наслідки війни в Україні, у якій підкреслила відповідальність Росії за масові порушення прав людини в Криму та на Донбасі.

Як повідомляв «Главком», у вищевказаній резолюції ПАРЄ також вимагає від Росії зупинити військову агресію проти України.

Нагадаємо, 23 січня ПАРЄ прийняла резолюцію щодо мов нацменшин без згадки про Україну.

Також повідомлялося, що Росія може повернутися до ПАРЄ у вересні.