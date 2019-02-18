  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ФСБ заборонила українському фотографу в'їзд до Росії та Криму на 10 років

    • Розсилка
    ФСБ заборонила українському фотографу в'їзд до Росії та Криму на 10 років
    Фото: ukrinform.ua

    За словами Аліни Смутко, вона поповнила список осіб, які «загрожують національній безпеці Російської Федерації»

    Федеральна служба безпеки Росії на 10 років заборонила в'їзд до окупованого Криму українському фотографу Аліні Смутко, яка висвітлювала репресії проти кримських татар. Про це Смутко написала у Facebook.

    «Сьогодні я поповнила список осіб, які «загрожують національній безпеці Російської Федерації». Результат: мені заборонено в'їжджати на територію РФ, і Криму зокрема, до 2028 року», − повідомила фотограф.

    Фото: Аліна Смутко / facebook.com
    Фото: Аліна Смутко / facebook.com

    Як зазначив її колега Антон Наумлюк у Facebook, Смутко висвітлювала, крім іншого, репресії проти кримських татар.

    Читайте також
    Крим кримські татари Росія фотограф ФСБ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ