ФСБ заборонила українському фотографу в'їзд до Росії та Криму на 10 років



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Фото: ukrinform.ua

За словами Аліни Смутко, вона поповнила список осіб, які «загрожують національній безпеці Російської Федерації»

Федеральна служба безпеки Росії на 10 років заборонила в'їзд до окупованого Криму українському фотографу Аліні Смутко, яка висвітлювала репресії проти кримських татар. Про це Смутко написала у Facebook.

«Сьогодні я поповнила список осіб, які «загрожують національній безпеці Російської Федерації». Результат: мені заборонено в'їжджати на територію РФ, і Криму зокрема, до 2028 року», − повідомила фотограф.

Фото: Аліна Смутко / facebook.com

Як зазначив її колега Антон Наумлюк у Facebook, Смутко висвітлювала, крім іншого, репресії проти кримських татар.