Спецслужби РФ дезорієнтують українську діаспору в Росії

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

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Путінський режим з 2014 року впровадив більш посилений режим контролю за діяльністю організацій діаспори

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Российские спецслужбы целенаправленно осуществляют действия, направленные на рассредоточение и дезориентацию украинской диаспоры в России, представители которой не демонстрируют лояльного отношения к политике Кремля.

Такие действия со стороны российских спецслужб и правоохранителей осуществляются путем проведения «выборочного» ужесточенного контроля, притормаживания государственных программ финансовой поддержки, а также «зачистки» диаспоры.

Как известно, с 2014 года руководство РФ внедрило более ужесточенный режим контроля за деятельностью организаций диаспоры и анонсировало приостановление целевого финансирования запланированных мероприятий. При этом структурным подразделениям исполнительной власти России, уполномоченным по работе с организациями диаспоры, в устной форме было поручено временно приостановить действующие государственные программы поддержки представителей украиноязычного меньшинства, в том числе, организации и проведения «Форума украинской молодёжи России».

В тоже время, руководство комитетов по вопросам этнической политики при правительствах субъектов РФ было сориентировано на проведение целевой работы с лидерами украинской диаспоры с целью их переубеждения в целесообразности максимального суживания сферы их гражданских инициатив. На сегодняшний день основные усилия компетентных и контролирующих структур РФ направлены на, в первую очередь, «зачистку» молодёжного крыла украинской диаспоры, которая потенциально несёт наибольшую опасность в контексте возможной организации протестных акций, других форм активного противодействия и неповиновения действующей российской власти. После ликвидации в судебном порядке последней всероссийской общественной организации «Объединение украинцев России» (председатель правления Т.Дудко), активистами организации были осуществлены попытки зарегистрировать новую структуру – «Украинский Конгресс России», которая не легализирована минюстом РФ по формальным причинам несоответствия уставных положений российском законодательству. При этом, российские спецслужбы через подставных «лидеров» доводили представителям украинской диаспоры тезис, согласно которому, что в случае изменения риторики, Москва гарантирует прекращение преследования в судебном порядке общественных объединений этнических украинцев, а также обещает возобновить систему финансирования деятельности центральных офисов и региональных ячеек украинской диаспоры адекватно по сравнению с другими диаспорами РФ. Таким образом, реализуется стратегия официального Кремля по окончательной дезориентации и «ассимиляции» украинской диаспоры РФ, а также дезинтеграции украиноязычной части населения – старшее поколение сойдёт с общественно-политической авансцены, молодежь утратит ощущение этнической самоидентификации и не будет сосредотачиваться вокруг идеи отношения к диаспоре, что существенно ослабит политический потенциал феномена «украинская диаспора России».

Джерело: Информационное сопротивление

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