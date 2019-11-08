ФСБ завербувала українця, коли він поїхав в Росію до родичів



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Чоловік надав свідчення про обставини вербування його спецслужбами РФ Фото: пресцентр СБУ

ФСБ дала завдання чоловіку збирати інформацію про режим охорони та особовий склад військових об’єктів на території Чернігівщини

Контррозвідка СБУ викрила спробу вербування спецслужбами РФ мешканця одного з прикордонних населених пунктів Чернігівщини, який під час поїздки в Росію, до родичів, потрапив у поле зору ФСБ.

Про це 8 листопада повідомляє пресцентр СБУ.

«Представники спецслужби РФ, застосовуючи погрози та шантаж, залучили українця до негласного співробітництва. Вони змусили чоловіка підписати письмове зобов’язання про співпрацю з ФСБ РФ. Йому було присвоєно псевдонім та відпрацьовано завдання щодо збору інформації про режим охорони та особовий склад військових об’єктів на території регіону. Згідно з наданими інструкціями, передавати зібрані розвіддані він мав під час наступних візитів у Росію», - заявили в СБУ.

Зазначається, що чоловік, усвідомлюючи протиправність такої співпраці та її негативні наслідки, після повернення додому звернувся до Служби безпеки України. Він надав свідчення про обставини вербування і відпрацьованих йому розвідувальних завдань.

«Враховуючи, що чоловік не виконав злочинного завдання іноземної спецслужби і добровільно повідомив правоохоронні органи про намагання спецслужб РФ залучити його до конфіденційного співробітництва проти України, суд задовольнив клопотання органів прокуратури та звільнив його від кримінальної відповідальності згідно зі ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України», - повідомили в СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки України вкотре застерігає, що в зоні ризику та підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широке коло наших співвітчизників – від державних посадовців та військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), національно-патріотичних організацій до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ чи тимчасово окупованих територій для працевлаштування, з туристичною метою, відвідування родичів тощо.

«Кожен громадянин України має чітко усвідомлювати свою беззахисність перед російською репресивною машиною, яка для вербування наших громадян не гребує застосуванням відверто злочинних методів. При цьому контррозвідка нагадує, що добровільне повідомлення про спроби залучення іноземними спецслужбами громадян України до конфіденційного співробітництва звільняє від кримінальної відповідальності», - заявили в СБУ.