Зеленський звільнив трьох заступників голови СБУ



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Президент України Володимир Зеленський

Нескоромний став заступником голови СБУ 1 липня цього року, а зараз його підвищили

Президент Володимир Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади першого заступник голови Служби безпеки та Вадима Пояркова, Анатолія Дублика та Дмитра Нескоромного - заступників голови СБУ.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.

«Звільнити Бухарєва Владислава Вікторовича з посади першого заступника Голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України», - зазначається в указі №823/2019.

Крім того, президент звільнив Вадима Пояркова (указом №824/2019), Анатолія Дублика (указом №825/2019) та Дмитра Нескоромного (указом №826/2019) з посад заступників голови СБУ.

Водночас указом №827/2019 Дмитра Нескоромного було призначено першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки.

Також президент указом №828/2019 призначив заступником голови СБУ Володимира Горбенка.

Напередодні Зеленський призначив головного «охоронця» держтаємниці.

До слова, у Службу безпеки вчора подали заяву стосовно державної зради Богдана на замовлення Портнова.

Нагадаємо, журналіст Станіслав Речинський повідомив, що Баканов і Богдан в середу, 30 жовтня, побилися на Банковій. Він зазначив, що причиною конфлікту стало призначення начальника Головного слідчого управління СБУ. За словами Речинського, Баканов вибив Богдану зуб.