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    СБУ блокувала контрабанду до Росії комплектуючих до військових літаків

    • Розсилка
    Правоохоронці вилучили агрегати та вузли з комплектуючими до бойових літаків - СБУ блокувала контрабанду до Росії комплектуючих до військових літаків
    Правоохоронці вилучили агрегати та вузли з комплектуючими до бойових літаків
    Фото: СБУ

    Запчастини контрабандисти надсилали замовникам через треті країни, звідти їх спільники переадресовували вантажі до РФ

    Служба безпеки України блокувала контрабанду до країни-агресора комплектуючих до військових літаків через міжнародний аеропорт «Бориспіль».

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що контрабандні поставки організувало угруповання з шести активних учасників. Усі вони мають право постійного мешкання на території РФ.

    Зловмисники нелегально скуповували у різних продавців агрегати та вузли до бойових літаків, зокрема СУ-27 та ТУ-22, що перебувають на озброєнні Військово-повітряних сил РФ. Замовниками поставок були ділки з Росії, які діяли в інтересах Міноборони країни-агресора.

    Запчастини контрабандисти надсилали замовникам через треті країни, звідти їх спільники переадресовували вантажі до РФ.

    У ході проведення спецоперації у зоні діяльності митного посту аеропорту «Бориспіль» співробітники СБУ затримали партію товарів військового призначення. Зокрема, обчислювачі дистанційного управління, що входять до складу систем управління літаків СУ-27, які учасники угруповання планували незаконно вивезти з України.

    Під час слідчих дій у складських приміщеннях і за місцями проживання фігурантів справи у Києві та Харкові правоохоронці вилучили агрегати та вузли з комплектуючими до бойових літаків, підготовлені для контрабандного вивезення. Також виявлено, зокрема, електронне листування із замовниками з РФ, комплекти митної й технічної документації, які доводять проведення оборудки.

    «У ході обшуків організатор оборудки намагався застосувати нарізну вогнепальну зброю для протидії співробітникам спецслужби», - повідомили в СБУ.

    Вирішується питання щодо повідомлення учасникам угруповання про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

    Росія СБУ кримінал контрабанда літак
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