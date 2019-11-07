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    СБУ затримала екскерівника державного підприємства за підозрою у контрабанді в Росію комплектуючих для військових кораблів

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    СБУ затримала екскерівника державного підприємства за підозрою у контрабанді в Росію комплектуючих для військових кораблів
    Фото: пресцентр СБУ

    Підозрюваний був комерційним директором заводу, який виробляє продукцію подвійного призначення для використання на військових човнах, зокрема, Військово-морського флоту РФ

    Служба безпеки України затримала колишнього керівника державного підприємства за підозрою в контрабанді в Росію комплектуючих для військових кораблів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

    «У Запоріжжі Служба безпеки України блокувала діяльність одного з колишніх керівників держпідприємства, який організував контрабандне постачання обладнання та комплектуючих для військових кораблів у країну-агресора», - сказано в ньому.

    Підозрюваний був комерційним директором заводу, який виробляє продукцію подвійного призначення для використання на військових човнах, зокрема, Військово-морського флоту РФ.

    Устаткування нібито для цивільних потреб організатор замовляв у приватних структур, які офіційно діють за ліцензією держпідприємства.

    Для легалізації контрабандних поставок ексдиректор зареєстрував низку фірм-»прокладок», в тому числі на території Росії.

    Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник також мав домовленість з митниками.

    Вони забезпечували вивезення продукції за кордон без здійснення перевірочних заходів та оформлення відповідних дозвільних документів.

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    СБУ затримала екскерівника державного підприємства за підозрою у контрабанді в Росію комплектуючих для військових кораблів
    СБУ затримала екскерівника державного підприємства за підозрою у контрабанді в Росію комплектуючих для військових кораблів
    СБУ затримала екскерівника державного підприємства за підозрою у контрабанді в Росію комплектуючих для військових кораблів
    СБУ затримала екскерівника державного підприємства за підозрою у контрабанді в Росію комплектуючих для військових кораблів
    СБУ затримала екскерівника державного підприємства за підозрою у контрабанді в Росію комплектуючих для військових кораблів
    Фото: пресцентр СБУ

    Співробітники СБУ затримали підозрюваного разом зі спільником на митному посту «Мелітополь» під час оформлення обладнання, призначеного для охолодження рідини на військових кораблях.

    У ході проведення обшуків в офісі та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили велику кількість запчастин до військового обладнання і бухгалтерську документацію, що підтверджує нелегальні поставки.

    Також виявлено комп'ютерну техніку з листуванням із замовниками в Росії.

    У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 333 (порушення режиму здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу тривають слідчо-оперативні дії.

    Запоріжжя Росія СБУ контрабанда кордон
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