СБУ затримала екскерівника державного підприємства за підозрою у контрабанді в Росію комплектуючих для військових кораблів



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Фото: пресцентр СБУ

Підозрюваний був комерційним директором заводу, який виробляє продукцію подвійного призначення для використання на військових човнах, зокрема, Військово-морського флоту РФ

Служба безпеки України затримала колишнього керівника державного підприємства за підозрою в контрабанді в Росію комплектуючих для військових кораблів. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

«У Запоріжжі Служба безпеки України блокувала діяльність одного з колишніх керівників держпідприємства, який організував контрабандне постачання обладнання та комплектуючих для військових кораблів у країну-агресора», - сказано в ньому.

Підозрюваний був комерційним директором заводу, який виробляє продукцію подвійного призначення для використання на військових човнах, зокрема, Військово-морського флоту РФ.

Устаткування нібито для цивільних потреб організатор замовляв у приватних структур, які офіційно діють за ліцензією держпідприємства.

Для легалізації контрабандних поставок ексдиректор зареєстрував низку фірм-»прокладок», в тому числі на території Росії.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник також мав домовленість з митниками.

Вони забезпечували вивезення продукції за кордон без здійснення перевірочних заходів та оформлення відповідних дозвільних документів.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного разом зі спільником на митному посту «Мелітополь» під час оформлення обладнання, призначеного для охолодження рідини на військових кораблях.

У ході проведення обшуків в офісі та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили велику кількість запчастин до військового обладнання і бухгалтерську документацію, що підтверджує нелегальні поставки.

Також виявлено комп'ютерну техніку з листуванням із замовниками в Росії.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 333 (порушення режиму здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу тривають слідчо-оперативні дії.