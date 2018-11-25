ФСБ звинуватила українські ВМС в небезпечних маневрах



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ФСБ назвало провокацією дії українських моряків

Федеральна служба безпеки РФ прокоментувала інцидент, який стався 25 листопада вранці під час переходу трьох кораблів Військово-морських сил ЗС України з Одеси до Маріуполя. Нагадаємо, російський прикордонний сторожовий корабель «Дон» протаранив український рейдовий буксир «Яни Капу».

Російська сторона у відповідному повідомленні свого відомства звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» і неправомірному заході до «тимчасово закритої акваторії територіального моря Російської Федерації».

«До теперішнього часу заявки у встановленому порядку не подані, в графік проходу кораблі не включені. Кораблі небезпечно маневрують, не підкоряються законним вимогам російської влади», - йдеться в повідомленні.

ФСБ також заявила, що ситуація із трьома кораблями ВМС України триває вже близько п’яти годин. Дії ВМС із переходу до Маріуполя там назвали «провокацією», що має на меті «створити конфліктну ситуацію у регіоні».

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

25 вересня заходом морського буксиру «Корець» завершився перехід групи суден Військово-морських сил ЗСУ до порту Маріуполь.

Раніше російський прикордонний катер типу «Мангуст» на великій швидкості намагався зблизитися з українськими кораблями в Азовському морі.